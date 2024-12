Joe Crepúsculo, Miquel Serra i Alanaire, primeres confirmacions del Mobofest 2025

El festival musical Mobofest confirma els primers artistes del cartell de la seva novena edició. Són Joe Crepúsculo, Miquel Serra i Alanaire.

Joe Crepúsculo és el primer cap de cartell d’aquesta nova edició del Mobofest. El català convertirà n’Hereveta en una pista de ball amb ‘hits’ tan reconeguts com ‘Mi fábrica de baile’. Un músic imprevisible, que va del rock a l’electropop passant per infinitat d’estils, i que arribarà a Mallorca per a presentar un nou àlbum titulat ‘Museo de las desilusiones’.

El manacorí Miquel Serra també és un dels primers noms que s’han revelat per a la Mobo25. El músic repetirà en aquest festival, però aquesta vegada hi actuarà amb un format íntim i molt proper amb el públic. Un concert que promet ser emotiu i sorprenent.

El Mobofest no perd l’essència d’apostar pel talent musical local. Un altre dels grups que serà en aquesta novena edició són Alanaire, que faran ressonar el seu pop per Porreres. Presentaran el seu nou àlbum que just acaben de publicar i que han titulat ‘Fer com si tot fos no res’.

El festival, que es tornarà a celebrar en el Parc de n’Hereveta, Porreres, serà els dies 24, 25 i 26 de juliol. Les entrades ja estan disponibles a la pàgina web del festival: www.mobofest.org.