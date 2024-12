Pere Joan Martorell publica una ressenya sobre ‘Cavall atleta ocell’ de Manuel Baixauli

Pere Joan Martorell, escriptor i crític literari, ha publicat aquesta setmana a la revista d’idees, art i cultura, Ploma.cat, una ressenya del llibre ‘Cavall atleta ocell’ de Manuel Baixauli.

Segons Martorell, «Manuel Baixauli sap combinar a la perfecció les trames aparentment anodines amb un estil molt treballat, reeixit, on gairebé sempre hi podem trobar influències culturalistes deutores, sobretot, de la pintura i del cinema. A ‘Cavall atleta ocell’, l’escriptor valencià ens presenta una novel·la lúcida i intimista que explora la complexitat de les relacions paternofilials, a més de posar en valor la capacitat de l’art per transformar la realitat».

Segons el crític literari, «ens trobam davant una obra que, més enllà de narrar una història de redempció i conflicte entre pare i fill, convida a una reflexió sobre els límits de la realitat i la imaginació, i sobre com l’art pot esdevenir una eina poderosa per transformar les nostres vides. Amb aquesta novel·la, que és una de les deu finalistes al Premi Òmnium a la Millor Novel·la de l’Any, Baixauli reafirma el seu lloc com una de les veus més originals i captivadores de la nostra literatura». Podeu llegir la ressenya completa a Ploma.cat a través del següent enllaç.