Nova Editorial Moll ret homenatge al professor Grimalt amb la publicació de ‘Les rondalles mallorquines, de la societat a l’acadèmia’

Nova Editorial Moll ret homenatge al professor Josep Antoni Grimalt amb la publicació de ‘Les rondalles mallorquines, de la societat a l’acadèmia’. El volum reuneix les intervencions de la jornada que se li va dedicar en culminar-se l’edició comentada en nou volums de l’‘Aplec’ d’Antoni Maria Alcover. Es presentarà a Call Vermell a Felanitx, a la Institució Alcover a Manacor i a la llibreria Quart Creixent a Palma.

Així, segons l’editorial, la present edició d’aquest llibre, a cura de M. Magdalena Gelabert i Josep Temporal, recull les intervencions que tingueren lloc a la jornada que se li va dedicar el 10 de desembre del 2022 a la Institució Alcover, a Manacor, en culminar-se l’edició comentada de l’‘Aplec de rondaies mallorquines’ d’Antoni Maria Alcover, una tasca de trenta anys a càrrec de Jaume Guiscafré i el mateix Grimalt, en nou volums i publicada també per Nova Editorial Moll. El llibre té un ajut del Consell de Mallorca.

Les presentacions de ‘Les rondalles mallorquines, de la societat a l’acadèmia’ tendran lloc dijous 12 a les 19.30 a Call Vermell, a Felanitx, vila natal de Grimalt, a càrrec de Guiscafré, Gelabert, Temporal i Antoni Mir, soci fundador de la Institució Francesc de B. Moll, organitzadora de la jornada amb la revista ‘El Mirall’; divendres 13, també a les 19.30, a la Institució Alcover, a Manacor, amb la intervenció de Gelabert, Temporal i l’experta en rondallística Caterina Valriu; i dissabte 14, a les dotze del migdia, a la llibreria Quart Creixent, a Palma, amb la participació, a més de Gelabert i Temporal, de Nicolau Dols, president de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, i Tomeu Canyelles, director editorial de Nova Editorial Moll.

El primer dels textos inclosos en la present edició és un relat apassionant de Jaume Guiscafré de com es va conèixer amb el ‘professor Grimalt’ i com varen fer feina plegats, amb anècdotes i detalls que revelen la personalitat i el bon humor del savi mallorquí. A continuació, Nicolau Dols comenta com sonen les expressions característiques de les rondalles, partint de la versió per a la ràdio de Francesc de Borja Moll, el seu editor; M. Magdalena Gelabert, l’infern i els dimonis en aquestes narracions d’origen popular; Joan-Lluís Monjo, el possible origen mallorquí d’alguns relats de terres valencianes; Miquel Sbert, com es poden fer servir les rondalles com a recurs didàctic; Josep Temporal, com són abordats per Alcover a l’Aplec diferents arquetips femenins i el valor excepcional de l’edició comentada; i Caterina Valriu, el recull de rondalles d’Antoni M. Penya que li va encarregar l’arxiduc Lluís Salvador i les seves diferències i similituds amb el d’Alcover.

El llibre inclou també la transcripció de la taula rodona, sobre la difusió i promoció de les rondalles, amb la qual va culminar la jornada i que va moderar la professora i escriptora Bàrbara Duran. En aquest col·loqui, M. Magdalena Gelabert va destacar les traduccions dutes a terme per la Institució Alcover; Antoni Mir va emfatitzar la figura d’Alcover, a més d’apostar per la declaració de les rondalles com a Patrimoni Immaterial de Mallorca i la seva difusió exterior, sobretot en l’àmbit internacional; així com la seva adaptació a nous formats, cas del joc de taula Rondaulles, també publicat per Nova Editorial Moll; i Carme Oriol, de la Universitat Rovira i Virgili, la tasca duta a terme a l’àmbit acadèmic.