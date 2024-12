Es presenta un text inèdit de Climent Garau en el marc de la celebració del seu centenari

Divendres, 13 de desembre, a les 19.30 hores, al teatre municipal Rafel Ramis de Bunyola (plaça Andreu Estarellas), es farà un acte de reconeixement i presentació de l'obra inèdita 'Bunyola anys cinquanta i seixanta: les possibilitats d'una minoria'.

L'acte s'emmarca dins la celebració del centenari de Climent Garau i Arbona (1924 – 2024) i hi intervendran: Mercè Garau i Blanes, Jaume Mateu i Martí i Bàrbara Suau Font.

Climent Garau narra en aquest text la Bunyola que es va trobar quan hi va arribar als anys cinquanta, com va impulsar iniciatives com una cooperativa, d'habitatges socials, el camió per transportar els treballadors a Palma i, fins i tot, un intent d'accedir a l'ajuntament amb una candidatura a través de l'anomenat 'Tercio Familiar'.