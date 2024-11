Alicia Utiyama, guanyadora de Becatalaiotica 2024

L’artista Alicia Utiyama és la guanyadora de Becatalaiotica 2024 amb la instal·lació ‘Todo lo vivido es irrecuperable’. Així s’ha donat a conèixer durant l’acte d’entrega del premi de la vuitena edició del concurs que ha tingut lloc aquest dissabte, 30 de novembre, a Trepucó. Utiyama ha recollit el guardó de la mà del director insular de Cultura, Jaume Reurer, acompanyada pels organitzadors de Becatalaiotica Maria Melià i Biel Nadal.

L’artista s’emporta una beca de 2.000 euros, el premi d’aquest concurs organitzat per l’Associació d’Amics del Museu de Menorca amb el suport del Departament de Cultura del Consell Insular de Menorca/Agència Menorca Talaiòtica i la col·laboració de la Fundació Illes Balears. Utiyama (Brasil, 1999) va crear una instal·lació cinètica, que va muntar al poblat de Torrellafuda, on ens va fer reflexionar sobre la nostàlgia de les realitats no viscudes i els nexes d’unió entre cultures diferents.

Enguany han participat en total cinc propostes trencadores des de diferents àmbits artístics. Eva Antelo (Santiago de Compostela, 1997), artista multidisciplinar, va presentar un espectacle audiovisual acompanyada de na Joana Pons i Ses Guitarres a Talatí de Dalt. Maria Paz Serra (Argentina, 1995), directora creativa, va realitzar una petita peça audiovisual reflexionant sobre la paraula taula i el seu significat, el qual va projectar al tronc de la taula de Torralba d’en Salort.

Per la seva banda, Neus Montané (Barcelona, 2000), ballarina professional i estudiant de teatre físic, va convertir el cant de tres ocells que habiten a Menorca en dansa, i va crear un espectacle a Torre d’en Galmés. Na Clàudia Nieva (Terrassa, 2002), estudiant de teatre físic, va crear una obra on representava la història de Menorca a través del teatre físic al poblat de Trepucó.

Becatalaiotica és un projecte cultural que té com a propòsit «reivindicar el paisatge de Menorca com a font d’inspiració i descobrir noves maneres de viure’l i divulgar-lo». S’hi poden presentar persones d'entre 18 i 28 anys que estiguin estudiant o que vulguin cursar qualsevol mena d’estudis. L’objectiu és «crear esdeveniments o activitats de caràcter lliure, innovadores i originals, a diferents jaciments de la Menorca Talaiòtica». El públic assistent als actes s'encarrega de valorar i votar les propostes; la persona guanyadora rep una beca d'estudis de 2.000 euros.