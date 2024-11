L’IEE organitza la conferència ‘Peluts vs palanquers. Flower power i altres mogudes musicals a les Pitiüses dels anys 60 i 70’

Una de les qüestions essencials per entendre com funciona l'Estat espanyol és saber que, mentre la teoria de la Democràcia diu que hi ha tres poders: l'executiu, el legislatiu i el judicial, a la pràctica, hi ha dos poders més que resten ocults, però que manen fins i tot més que els tres esmentats.

D'una banda, cal saber que el monarca espanyol compta amb un equip de govern, amb responsables en totes les àrees importants, des d'economia, fins a afers internacionals.