'UC, Cançons d'Eivissa', d'Isidor Marí, Joan Marí 'Murenu' i Victorí Planells, compleix mig segle

L'Institut d'Estudis Eivissencs (IEE) celebra, en el marc del 50è Curs Eivissenc de Cultura, els 50 anys del disc 'UC, Cançons d'Eivissa', d'Isidor Marí, Joan Marí 'Murenu' i Victorí Planells. «Amb aquest disc la nostra música popular va assolir una nova dimensió. Podem dir, sense por d'equivocar-nos, que hi ha un abans i un després d'aquest disc, ja que gràcies a ell tota una generació d'eivissencs començàrem a cantar cançons nostres fins llavors desconegudes per a la majoria de la gent.

'Anàrem a Sant Miquel', 'Sa serena cau menuda', 'Bona nit Blanca Roseta' o 'Ses germanes captives' passaren a ser, amb l'aparició del disc, tant o més populars que qualsevol cançó de les que ens arribaven de mar enllà», ha expressat l'IEE.

Ens conten els mateixos autors del disc, en una entrevista amb motiu dels Premis Enderrock 2019 que «A Eivissa vam vendre 25.000 còpies del primer LP, totes les cases el tenien». I sí, gairebé a totes les cases hi era i l'escoltàvem sovint, i amb aquest disc i el següent ('En aquesta illa tan pobra') aprenérem a cantar 'Anàrem a Sant Miquel', 'Sa garrapinyada', 'Sa nostra ciutat d'Eivissa', 'Flors de Baladre'...

Ara, 50 anys després, la importància del disc i les seves cançons no han perdut vigència, sinó tot al contrari, i continuen sent versionades per autors ben diversos. Ressonadors i Imaràntia (amb el seu treball RetrUC), a més de molts altres, són els més coneguts i continuen omplint espais amb la música recuperada per Isidor, Joan i Victorí.

I aquest divendres tendrem el luxe de gaudir de la presència dels tres integrants inicials del grup: Isidor Marí Mayans, Joan Marí Muñoz 'Murenu' i Victorí Planells Lavilla, i també de l'autor de la portada del disc, Pere Planells. Ells ens explicaran els seus inicis i el disc, alhora que podrem recordar les cançons.

La xerrada-col·loqui tendrà lloc, dins el 50è Curs Eivissenc de Cultura (dedicat a la música a Eivissa i Formentera), aquest divendres, 29 de novembre, a les 20 h, a Sa Nostra Sala, al carrer d'Aragó 17, Eivissa. L'acte el presentarà Amèlia Torres Roig.