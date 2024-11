Gran homenatge al jazz del Brasil amb Egberto Gismonti, Daniel Murray i Pedro Rosa

La dissetena edició del Jazz Voyeur Festival ha rendit un sentit homenatge a l’evolució del jazz al Brasil. El concert celebrat aquest diumenge al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears ha ofert al públic assistent la millor representació dels grans artistes brasilers coneixedors d’aquest gènere musical. El guitarrista i pianista Egberto Gismonti ha actuat conjuntament amb el també guitarrista Daniel Murray: ambdós és la primera vegada que han pujat a un escenari a Mallorca. En aquesta commemoració a la seva terra natal el músic brasiler resident a Mallorca Pedro Rosa també ha posat de manifest l’estima per la cultura jazzística del Brasil i la seva evolució.

El concert amb un format íntim ha permès gaudir de la impecable tècnica d'Egberto Gsimonti, qui s’ha reafirmat com el mestre i geni sobirà de l'evolució de la música popular brasilera. Gismonti ha posat de manifest el seu ampli recorregut artístic dedicat al descobriment de nous espais sonors fusionant la tradició folklòrica de la seva terra i la música clàssica; una experiència sonora única.

El Conservatori Superior de Música de les Illes Balears ha viatjat a finals dels anys seixanta, moment en què la música instrumental urbana reconeguda com a jazz brasiler començava a sortir a la llum gràcies a artistes com Egberto Gismonti. Daniel Murray, convidat especial, amb una trajectòria artística dedicada a la música brasilera i especialment a les composicions de Gismonti com a part important del seu repertori ha demostrat ser un gran coneixedor del gènere.

Gismonti, conegut per ser un geni de la improvisació amb el piano i la guitarra ha posat de manifest juntament amb Murray aquest talent; la complicitat d'ambdós músics sobre l’escenari han fet de la quarta data de la dissetena edició del Jazz Voyeur Festival una reverència a la cultura musical brasilera.

La darrera data del Festival presenta el gòspel com a protagonista

Bridget Bazile & The New Orleans Gospel Choir presentaran ‘Streets of Nova Orleans’ el 19 de desembre a Trui Teatre.

El bressol del jazz és Nova Orleans, una ciutat que des de fa molts anys respira aquest gènere musical; amb aquest punt de partida, Bridget Bazile & The New Orleans Gospel Choir, una formació de 14 components amb òrgan, secció de ritme i vents, presenta ‘Streets of Nova Orleans’, un exquisit homenatge a la ciutat on sempre hi és present la música.

En aquesta ocasió, l'artista local serà Ànima Gospel Mallorca. Són medicina per a l'ànima. Amb un ampli repertori, la formació resident a Mallorca és capaç d'emocionar al públic amb cadascuna de les seves cançons. Dirigida per Carmen Jaime, la coral viu el gòspel des de l'ànim, amb ritme i passió; i així ho transmeten en cadascuna de les seves melodies.