Sasha Pradkhan, guanyadora del VII Certamen Art Jove de poesia Salvador Iborra

Aquest diumenge s'ha fet a Palma el lliurament de la setena edició del Certamen Art Jove de poesia Salvador Iborra, que ha guanyat Sasha Pradkhan amb el poemari Cap part.

La gala, que s'ha fet al Café A Tres Bandas, ha consistit en un recital amb els 11 finalistes i música de Joan Vila. Júlia Merida, comunicadora i finalista del certamen l'any 2020, ha estat l'encarregada de conduir l'acte.

Clàudia Darder Soler, Maria Garcia i Garau, Neus Gómez, Zara Gusmerini, Paule Hispano i Bosch, Arnau Onieva Gil, Cinta Paloma, Joan Paredes, Sasha Pradkhan, Neil Sabatés i Adrián Salcedo han llegit alguns dels seus versos amb l'acompanyament musical de Joan Vila. Després del recital, Sebastià Portell, president de l’Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC), ha anunciat la guanyadora.

El premi consisteix en la publicació del poemari, que editarà Viena Edicions a principis de 2025 i que formarà part de la col·lecció de poesia d'aquest catàleg, on es poden trobar els poemaris reconeguts en les edicions anteriors del certamen i un dels llibres de Salvador Iborra. Sasha Pradkhan també rebrà 2.000 euros en concepte de premi.

El jurat del VII Certamen Art Jove de poesia ha estat format per Marina P. de Cabo, Carla Fajardo, Anna Pantinat (secretària de l'AELC), Josep Pedrals, Enric Viladot (editor de Viena) i Natàlia Rabassa (Institut Balear de la Joventut) i Marta Vilardell (Agència Catalana de la Joventut), amb veu però sense vot. En paraules del jurat, el poemari destaca «per la potència emocional que transmet un tema com l'avortament, que encara és polèmic en alguns contextos, amb un to íntim, lúcid i honest, gens afectat» i també «per les referències pop que donen singularitat al text».

Sasha Pradkhan (Figueres, 1996) és filòloga i té moltes llibretes. Fa fanzins (Regla Fanzine), teatre (Cia. Ovulem Tot) i, sovint, poemes. Ha corregit textos sobre el món del circ i ha patit amb les dates límit de quatre traduccions de novel·la juvenil. Una vegada va fer un conte que ara apareix al setè número de la revista Branca. Després de treballar venent —i menjant— gelats, ara ven llibres i llegeix gratis.

El premi

Un dels objectius i dels atractius del premi és l'articulació d'un espai de formació que faciliti dinàmiques de coneixement, d'interrelació i de debat entre els finalistes i amb altres escriptors. Enguany els onze joves han assistit a una formació a Terrassa de l'1 al 3 de novembre.

A més a més, els finalistes han tingut accés a un mentoratge individual per treballar aspectes dels seus poemaris amb els poetes Eduard Escoffet, Josep Pedrals, Anna Pantinat i Blanca Llum Vidal.

L’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, juntament amb l’Institut Balear de la Joventut i l’Agència Catalana de la Joventut, convoquen anualment el Certamen Art Jove de Poesia Salvador Iborra, en homenatge al jove poeta valencià assassinat el 2011. El premi vol ser una eina de professionalització, a banda d'esperonar i fomentar la literatura en llengua catalana. El certamen també té el suport de la Institució de les Lletres Catalanes i de CEDRO.