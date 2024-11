El Consell de Mallorca atorga el premi Gota d’Oli 2024 al grup Pitxorines

El Consell de Mallorca i la DO Oli de Mallorca han distingit el grup de música Pitxorines amb la Gota d’Oli 2024, un guardó que s’ha lliurat en una cerimònia que ha tengut lloc aquest dijous a la finca pública de Raixa, a Bunyola.

L’acte de lliurament del premi, que enguany compleix la seva devuitena edició, ha estat encapçalat pel president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, acompanyat del conseller d'Agricultura, Pesca i Medi natural, Joan Simonet; la consellera de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, Pilar Amate, i del president de la DO Oli de Mallorca, Joan Mayol. També hi han assistit elaboradors d’oli mallorquí de la denominació d’origen.

El president del Consell ha destacat «el paral·lelisme que hi ha entre el grup musical i l’oli de Mallorca per la preservació de les nostres tradicions de generació en generació: les Pitxorines mitjançant la música i la cançó i, en el cas dels elaboradors d’oli, a través d’un treball acurat durant tot el procés de producció».

Durant el seu discurs, la consellera Pilar Amate ha felicitat les nou dones que formen part del projecte musical Pitxorines, «per recuperar el cançoner tradicional i, d’aquesta manera, contribuir activament a conservar les nostres tradicions i la nostra cultura». Així mateix, Amate s'ha referit a «l'alta qualitat de l'oli de Mallorca, únic al món per les característiques que li confereix el medi geogràfic on es produeix».

La Gota d’Oli és una distinció amb una trajectòria llarga que es remunta al 2006. El Consell de Mallorca i la denominació d’origen Oli de Mallorca reconeixen entitats, col·lectius o persones de diferents àmbits de la societat per contribuir a la difusió de Mallorca i a la seva cultura, a la qual està lligada l’olivar i el consum d’oli de Mallorca.

Pitxorines, Gota d’Oli 2024

Pitxorines és el projecte musical amb què nou joves mallorquines han tornat a l’actualitat el cançoner popular mallorquí, que presenten de manera fresca i innovadora amb arranjaments propis que, a la vegada, beuen d’estils diversos com el tradicional, el jazz i la música clàssica.

La bona acceptació per part del públic de la proposta de la formació novella les ha duit a escenaris de tota l’illa i a Catalunya. Han rebut el reconeixement de la crítica i del públic amb el seu primer àlbum Un so qui no es gasta com el millor disc de folk de les Illes Balears de l’any 2024.

D’aquesta capacitat de reelaborar els sons tradicionals per oferir-los des d’un punt de vista nou, trobam cert paral·lelisme amb la tasca dels elaboradors de l’oli de Mallorca, ja que com les Pitxorines fan amb cançons que s’han transmès de generació en generació, els oliers incorporen noves tecnologies i pràctiques per poder continuar oferint un producte exquisit tan lligat al nostre territori, al nostre paisatge i cultura com és l’oli.

Pitxorines són Aina Tramullas (veu), Maria Adrover (flabiol i tamborino, xeremies, flauta travessera, veu), Rosa Garcias (flauta travessera i veu), Maria Antònia Gili (flugel), Sinéad Cormican (violí i veu), Carmela Cristos (cello), Masé Jara (contrabaix i veu), Sílvia Rechac (piano), Bel Miquel (percussió).