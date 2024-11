L’Institut d’Estudis Baleàrics presenta les actes de les XXXVII Jornades d’Estudis Històrics Locals

Les XXXVII Jornades d’Estudis Històrics Locals 'La música a les Illes Balears. Llenguatges sonors dels anys seixanta fins a l’actualitat', es varen celebrar l’any 2019, els dies 7, 8 i 9 de novembre, a l’Arxiu del Regne de Mallorca. L’esdeveniment comptà amb la participació tant de músics i investigadors com d’estudiants i gestors culturals, que amb les seves comunicacions varen visibilitzar nombrosos estudis sobre la música i la cultura de masses a les Illes Balears.

Fruit d’aquestes jornades, es presenta la publicació del recull de les vuit ponències i les sis comunicacions defensades, que tracten la realitat de la música popular a les Illes Balears des de la dècada de 1960 fins a l’actualitat, juntament amb la presentació dels coordinadors de les Jornades, Tomeu Canyelles Canyelles i Francesc Vicens Vidal.

L’acte de dijous vinent serà conduït per Tomeu Canyelles, qui serà l’encarregat de presentar l’obra publicada 'La música a les Illes Balears. Llenguatges sonors dels anys seixanta fins a l’actualitat'. A més, com a cloenda de l’esdeveniment, hi haurà una actuació musical a càrrec del Quartet Clàssic de l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears.

El director de l’IEB, Llorenç Perelló, que serà present a la presentació, manifesta que «seguint un dels eixos fonamentals de l’IEB, la presentació d’aquests actes és una nova oportunitat per fer arribar el coneixement de la història del nostre territori a la població de les Illes Balears».