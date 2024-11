Edicions de 1984 tanca el seu 40 aniversari amb noves traduccions d’obres de Victor Hugo i Ezra Pound

Edicions de 1984 tanca el seu 40 aniversari amb la traducció al català de 'Notre-Dame de París', de Victor Hugo, i una íntegra de 'Els cantos' d’Ezra Pound, ha explicat aquest dimecres el seu editor i fundador, Josep Cots.

L'editorial va iniciar fa un any la commemoració de l'efemèride amb la publicació «completa i canònica» de la traducció al català de 'Guerra i pau' de Lev Tolstoi, directament de l'original rus a càrrec de Judit Díaz.

Cots ha explicat que completen l'any amb ‘Notre-Dame de París', «una obra que transcendeix la història» i la traducció de la qual coincideix amb la seva pròxima reobertura, a càrrec d'Esther Tallada, i 'Els cantos', amb traducció de Joan Antoni Cerrato, de la qual ha dit que és la primera completa en català.

Tallada ha explicat que la traducció anterior de 'Notre-Dame de París' de Victor Hugo era de 1929 i que s'havia quedat una mica «antiga i arcaïtzant», i que en aquesta nova traducció ha intentat recrear la grandiloqüència i retòrica de l'escriptor.

Ha remarcat que Victor Hugo va fer molta recerca històrica per a recrear aquest París medieval, on juga molt amb el vocabulari i com es parlava en els baixos fons de la ciutat.

Per part seva, Cerrato ha reivindicat que es tracta de la primera traducció completa al català de 'Els cantos' de Pound, que també inclou els pòstums.

Ha explicat que ha treballat durant cinc anys en la seva traducció, ha subratllat la seva voluntat de respectar el ritme en els poemes i ha qualificat Ezra Pound com un «mestre de la poesia», en una edició que inclou un pròleg a càrrec de Jaume C. Pons Alorda sobre la figura de l'escriptor.