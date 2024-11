El Conservatori Superior de Música de les Balears celebra un concert per a ajudar entitats musicals del País Valencià

El Conservatori Superior de Música de les Illes Balears (CSMIB) celebrarà un concert benèfic dissabte, 16 de novembre, a les 20.00 hores a l’auditori del Conservatori. Aquest esdeveniment, que forma part de les activitats acadèmiques del CSMIB, tendrà com a objectiu especial recaptar fons per a ajudar entitats musicals del País Valencià afectades per la DANA.

El concert comptarà amb la participació de l’Orquestra Simfònica del CSMIB, dirigida pel prestigiós director veneçolà Manuel Hernández-Silva. En aquesta ocasió, el concert serà solidari i els doblers recaptats seran donats íntegrament a les entitats musicals.

Les entrades, que ja estan disponibles a la pàgina web del CSMIB amb un preu donatiu de 10 euros, permetran als assistents contribuir directament a aquesta causa benèfica mentre gaudeixen d'una vetllada musical.

El CSMIB convida tota la ciutadania a assistir a aquesta vetllada musical, demostrant el compromís i la solidaritat amb aquells que passen per moments difícils.