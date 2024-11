El Gremi de Llibreters convida a celebrar el Dia de les Llibreries el proper 11 de novembre

El Gremi de Llibreters vol convidar tota la ciutadania a celebrar el Dia de les Llibreries aquest proper dilluns, 11 de novembre, acostant-se a les llibreries independents que en els darrers anys s’han convertit en una part fonamental de dinamització de la cultura i la promoció de la literatura entra la societat.

‘Llibreries donen suport a les llibreries de València’

CEGAL (Federació de Gremis de Llibreters d’Espanya) ha impulsat la campanya ‘Llibreries donen suport a les llibreries de València’ amb motiu de la celebració del Dia de les Llibreries on les llibreries adherides de tot l'Estat donaran el 5% de les vendes a un fons que anirà íntegrament a les llibreries afectades per la DANA.

Helena Pallarés, autora del cartell

L'il·lustradora Helena Pallarés ha estat l'encarregada de dissenyar la il·lustració de l'edició d'enguany del Dia de les Llibreries. Sobre la il·lustració, Helena explica: «Una lectora s'endinsa en les primeres pàgines d'un llibre, que al mateix temps és una llibreria, i en surt transformada i plena de color, portant a la mà diversos llibres i, a l'altra, un globus, com a símbol de felicitat i llibertat. Amb aquesta il·lustració he volgut representar el poder transformador de les llibreries en la nostra manera d'apreciar el món, la capacitat d'una història de canviar una mica o del tot les nostres vides. El globus representa aquest regal, 'sortir' d'una llibreria amb la sensació d'haver viscut una experiència pròpia, la d'una història que t'acompanya per sempre».

Activitats programades a les llibreries

Llibres Colom

19 h Presentació de El rastre del paradís a càrrec de l’autor Miquel Pasqual i Miquel Àngel Lladó Ribas

Quart Creixent

19 h Presentació Travessa de Carles Amengual a càrrec de Tomàs Vibot

Quars

18.30 h Presentacions dels llibres El rellotge verd i Exposicions permanents de Julià Guillamón.