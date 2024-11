Sebastià Bennasar i Josep Camps guanyen el XXIII Premi Aurora Díaz-Plaja

L'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC) destaca cada any el millor article d'anàlisi o estudi sobre literatura infantil i juvenil catalana. Enguany, aquest reconeixement el reben ex aequo un article sobre el teatre de Josep M. Benet i Jornetde Josep Camps i Arbós publicat a la revista Estudis Romànics i un conjunt de ressenyes de Sebastià Bennasar publicades al diari Vilaweb. El lliurament del premi es farà dimecres, 13 de novembre, dins del II Seminari de LIJ que organitza l'AELC a Barcelona.

Josep Camps i Arbós (Calella, 1963) rep el XXIII Premi Aurora Díaz-Plaja per l'article 'Aproximació al teatre infantil i juvenil de Josep M. Benet i Jornet', aparegut a Estudis Romànics, la revista anual de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans (volum 45, 2023, p. 7-26), que es pot llegir en línia. El text estudia amb profunditat les obres juvenils de Benet i Jornet i les integra en el corpus literari de l'autor, molt reconegut en el teatre d'adults i poc estudiat fins ara en l'infantil i juvenil.

Sebastià Bennasar (Palma, 1976) també guanya el premi de literatura infantil juvenil de l'AELC per un conjunt d'articles publicats al diari Vilaweb durant l'any 2023. El jurat en destaca la ressenya del llibre Mitologia dels Països Catalans, de Daniel Rangil i Laia Baldevey, titulada 'La Mitologia dels Països Catalans, la gran eina per a descobrir la nostra cultura més ancestral', que es pot llegir aquí. El premi també va dirigit a vuit articles sobre a vuit clàssics contemporanis que Bennassar va escriure com a propostes de lectures d'estiu: La casa sota la sorra, de Joaquim Carbó (article); Mecanoscrit del segon origen, de Manuel de Pedrolo (article), L'illa de les tres taronges, de Jaume Fuster (article); 17 anys, primer viatge a Itàlia, d'Oriol Vergés (article); Les muntanyes de foc, de Miquel Rayó (article); El violí d'Auschwitz, de Maria Àngels Anglada (article); En les mars perdudes, de Raquel Ricart (article), i L’alè del drac, de Maite Carranza (article). El jurat, format per Anna Herráez, Pere Martí, Maria Carme Roca i Miquel Rayó, ha volgut subratllar que es tracta d'articles molt diferents i amb implicacions distintes que, a més, han estat publicats o difosos en mitjans i àmbits diferents, però que tenen en comú, a més del rigor, la reivindicació de la literatura infantil i juvenil.

El Premi Aurora Díaz-Plaja selecciona els millors articles d'anàlisi, estudis o investigacions publicats en qualsevol llengua en un mitjà de difusió general o especialitzat, tant en suport paper com digital, que tractin sobre aspectes de la literatura infantil i juvenil catalana.