Maria Jaume, Maria Hein, Xanguito, Pitxorines i Chiara Oliver triomfen als Premis Enderrock de la Música Balear

Aquest dimecres, 6 de novembre, s'ha fet al Teatre Principal de Palma, la gala de lliurament dels Premis Enderrock de la Música Balear.

Maria Jaume ha rebut tres guardons a millor artista i disc de pop-cançó d’autor per votació popular i millor disc de l’any segons la crítica.

Maria Hein ha guanyat el premi a millor cançó per «Alenar» amb el vot popular i millor disc de pop-cançó per la crítica.

El públic també ha reconegut Xanguito amb els premis a millor directe i millor disc de pop-rock.

Chiara Oliver ha rebut dos guardons de la votació popular com a millor artista revelació i millor disc en llengua no catalana.

Públic i crítica han coincidit a votar 'Un so qui no es gasta' de Pitxorines com el millor disc de folk de l’any.

La votació popular també ha reconegut Amor blindat de Plan-ET millor disc de músiques urbanes i Baltasar Samper - Cançons millor disc de clàssica.

El millor àlbum de jazz - instrumental segons el vot popular ha estat per a Miscel·lània (Live at Can Fogarada) d’Aina Tramullas.

La revista Enderrock també ha atorgat els premis especials d’aquesta setena edició a Anegats, Ossifar i Mateu Picornell.

Aquests són els principals premis

Millor disc de pop-rock

Xanguito – Bon rotllo





Xanguito als Premis Enderrock de la Música Balear 2024 Foto: Juan Miguel Morales

Millor disc de músiques urbanes

Plan-ET – Amor blindat





Plan-ET als Premis Enderrock de la Música Balear 2024 Foto: Juan Miguel Morales

Millor disc de pop-cançó d’autor

Maria Jaume – Nostàlgia Airlines





Maria Jaume i Lluís Cabot als Premis Enderrock de la Música Balear 2024 Foto: Juan Miguel Morales

Millor disc de folk

Pitxorines - Un so qui no es gasta





Pitxorines als Premis Enderrock de la Música Balear 2024 Foto: Juan Miguel Morales

Millor disc de jazz-instrumental

Aina Tramullas, Gori Matas, Marko Lohikari i Josep Servera - Miscel·lània





Aina Tramullas, Marko Lohikari, Gori Matas i Josep Servera Foto: Juan Miguel Morales

Millor disc de clàssica

Marta Bauzà, Roger Padullés i Tomeu Moll-Mas - Baltasar Samper: Cançons

Marta Bauzà, Roger Padullés i Tomeu Moll-Mas als Premis Enderrock de la Música Balear 2024 Foto: Juan Miguel Morales

Millor disc en llengua no catalana

Chiara Oliver - La libreta rosa





Pepe Oliver i Jasmine Oliver, família de Chiara Oliver, als Premis Enderrock de la Música Balear 2024 Foto: Juan Miguel Morales

Millor cançó

Maria Hein - "Alenar"





Maria Hein als Premis Enderrock de la Música Balear 2024 Foto: Juan Miguel Morales

Millor directe

Xanguito





Xanguito als Premis Enderrock de la Música Balear 2024 Foto: Juan Miguel Morales

Millor artista revelació

Chiara Oliver





Pepe Oliver, família de Chiara Oliver, als Premis Enderrock de la Música Balear 2024 Foto: Juan Miguel Morales

Millor artista

Maria Jaume





Premi Enderrock d'Honor de la Música Balear 2024

Ossifar

Ossifar als Premis Enderrock de la Música Balear 2024 Foto: Juan Miguel Morales

Premi Enderrock 2024 de la Música Balear a la Trajectòria

Anegats

Anegats als Premis Enderrock de la Música Balear 2024 Foto: Juan Miguel Morales

Premi Enderrock - Obra Cultural Balear 2024 a una Personalitat

Mateu Picornell

Mateu Picornell als Premis Enderrock de la Música Balear 2024 Foto: Juan Miguel Morales

Millor disc de l’any

Maria Jaume - Nostàlgia Airlines

Maria Jaume als Premis Enderrock de la Música Balear 2024 Foto: Juan Miguel Morales

Millor disc revelació

Ánimos Parrec - En terra s’aturen

Ánimos Parrec als Premis Enderrock de la Música Balear Foto: Juan Miguel Morales

Premi especial del jurat

Joan Miquel Oliver - Electronic Devices

Joan Miquel Oliver als Premis Enderrock de la Música Balear 2024 Foto: Juan Miguel Morales

Millor disc de pop-cançó d’autor

Maria Hein - Tot allò que no sap ningú

Maria Hein als Premis Enderrock de la Música Balear 2024 Foto: Juan Miguel Morales

Millor disc de pop-rock per la crítica

Reïna - Retirada a temps

Reïna als Premis Enderrock de la Música Balear 2024 Foto: Juan Miguel Morales

Millor disc de jazz-instrumental

Sebastià Gris - Oli, all i julivert

Biel Riera (Reïna) recull el premi a Sebastià Gris Foto: Juan Miguel Morales

Millor disc en llengua no catalana

Guille Wheel - Island Joy