Fira B! 2024 de Música arranca aquest dimecres

El mercat professional de música i arts escèniques de les Illes Balears, Fira B!, continua amb la IX edició, amb el programa de música. Des de dia 6 i fins dia 9 es presentaran un total de 59 propostes musicals, de gèneres diversos que van des de la música clàssica a l’electrònica, passant per la música contemporània, tradicional, folk, jazz, rock, indie o músiques urbanes.

En quatre dies els espectadors i professionals del sector podran gaudir de les actuacions més rellevants de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, però també del panorama estatal i internacional, que es duran a terme al Teatre Xesc Forteza i a Es Gremi Centre Musical. Actuaran, entre d’altres, Pitxorines, Júlia Colom, Maria Hein, Chicuelo / Mezquida, Negre, Xanguito, Daniela Pes, Sandra Monfort o Petros Klampanis.

El primer dia està dedicat a la música clàssica i contemporània i les actuacions tenen lloc al Teatre Xesc Forteza. Dijous 7 i divendres 8 agafa protagonisme el pop, rock i músiques urbanes jazz i músiques d’arrel, a les tres sales d’Es Gremi. Dissabte 9 de novembre, al Teatre Xesc Forteza es podran escoltar les actuacions de jazz.

Els músics que formen part del programa han estat seleccionats entre les més de 600 propostes presentades a través de la convocatòria oberta que es va tancar a final del mes de febrer.

Aquest any, per primera vegada, Fira B! Música compta amb un país convidat, Polònia, en col·laboració amb la seva agència d'exportació, Music Export Poland. S'hi han convidat un nombre de professionals per participar en les jornades professionals i presentarem una mostra de grups del país, amb Coals, Sutari, KLAWO, O.N.E i RW Trio.

Dins la programació, enguany també hi trobam els Premis Enderrock de la Música Balear 2024, que tendran lloc dia 6 de novembre, el Teatre Principal de Palma.

Les Jornades professionals es duran a terme cada matí al Teatre Mar i Terra, i seran un punt de trobada entre professionals i artistes del sector musical amb xerrades, tallers, presentacions i speedmeetings. Els eixos principals de les jornades professionals tractaran sobre exportació i difusió, sincronització, salut mental a la indústria musical, estratègies de llançament o coprogramació, entre d’altres qüestions d’interès.