Ploma es fa ressò dels actes de commemoració del centenari d'Antoni Tàpies

Miquel Ripoll, redactor de dBalears i Ploma.cat, publica aquesta setmana a la revista d'idees, art i cultura d'Ona Mediterrània l'article 'Una gran exposició retrospectiva per a commemorar el centenari d'Antoni Tàpies'.



L'article es fa ressò de l'Any Tàpies i la gran exposició que amb el títol de 'La pràctica de l'art' es pot visitar al Museu Tàpies de Barcelona fins al pròxim mes de gener de 2025. Una mostra única que recull moltes de les obres emblemàtiques de l'artista català.



Segons Ripoll, «Tàpies és un dels grans pintors catalans de tots els temps i una de les figures claus de l'art d'avantguarda del segle XX. Amb un estil personal i experimentador de formats i materials, l'artista va saber transcendir el marc merament estètic per endinsar-se en el terreny ètic i polític amb un compromís ferm amb el catalanisme progressista». Podeu llegir l'article sencer a Ploma.cat a través del següent enllaç.