O-ERRA anuncia l’última gira abans d’una aturada temporal

El grup de pop-rock manacorí O-ERRA, que ha esdevingut un referent de l'escena musical balear en els darrers set anys, ha anunciat que el 2025 serà l’any de la seva darrera gira abans d’emprendre una aturada temporal. Durant la seva carrera, han exhaurit auditoris, teatres i places, sumant centenars de concerts que els han portat a consolidar-se com un dels grups més populars de les Illes Balears. Amb una trajectòria reconeguda, el grup ha rebut cinc Premis Enderrock, tres com a millor directe i dos com a millor artista de l’any.

Aquest proper any de comiat inclourà un espectacle nou, que, segons han explicat els membres de la banda, serà «un homenatge a la revetla i la festa major» amb el qual prometen donar-ho tot i implicar el públic en aquest final de cicle. A més, el 2025 O-ERRA tancarà la gira el mes de setembre i s’endinsarà en un nou projecte: l’enregistrament d’un àlbum conceptual que es publicarà el 2027. Aquest cinquè disc promet una producció ambiciosa, per la qual els membres del grup es dedicaran el 2026 exclusivament al treball d’estudi.

Per als seguidors que vulguin acomiadar-se aquest mateix any, el 5 de desembre el grup actuarà a l’Auditòrium de Palma en un concert únic, 'The Focs Artificials Show: PROGRAMA FINAL', amb la col·laboració d’artistes convidats del panorama musical català. Les entrades gairebé exhaurides auguren un esdeveniment especial que anticipa el gran any de gira que espera a O-ERRA el 2025.