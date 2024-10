L'Editorial Moll celebra 90 anys al servei de la cultura en llengua catalana

L’Editorial Moll, l’històric segell fundat el 1934 per Francesc de Borja Moll, ara Nova Editorial Moll, celebrarà 90 anys al servei de la cultura en llengua catalana amb una festa d’aniversari el proper dimecres, 30 d’octubre, a les vuit del vespre, al Teatre Xesc Forteza de Palma, davant de Torre de l'Amor 6, on va romandre durant cinc dècades. L'acte comptarà amb l’actuació musical de Mar Grimalt, la presentació de Júlia Mérida i la direcció artística de Vicenç Torres. L’organitza la Institució Francesc de Borja Moll amb la col·laboració del Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Palma. L’entrada és gratuïta amb inscripció prèvia a palmacultura.koobin.cat.

L'Editorial Moll va néixer per a garantir la continuació de l'obra d’Antoni Maria Alcover, essencialment les Rondalles Mallorquines i el Diccionari català-valencià-balear. Moll seria qui culminaria el DCVB l'any 1962, com a coautor, una fita indiscutible de la cultura i la llengua catalanes, feta des de les Balears. El mateix Moll la definia com l'editorial dels tres tresors: el DCVB (la llengua en la seva unitat i diversitat), les Rondalles (la cultura popular) i el Cançoner popular de Mallorca (la creació popular genuïnament mallorquina). Moll adoptà un vers d'Ovidi com a guia per a l'editorial: «Dura tamen molli saxa cavantur acqua» («Però les aigües molles foraden les dures roques») que, jugant amb el seu llinatge, expressava la «tenacitat amable» amb què va treballar tota la seva vida.

Destaquen també els noms de Josep M. Llompart, director literari durant tres dècades i a qui les institucions balears i catalanes dediquen el 2025 com a Any Llompart en el centenari del seu naixement; Francesc Moll, fill, que va continuar la tasca de son pare, i altres membres de la família i col·laboradors, entre els quals Aina Moll, Susanna Moll, Antoni Moll, Manuel Sanchis Guarner o Sebastià Alzamora.

El 2015 l’Editorial Moll va arribar a un punt de no retorn en què o desapareixia per sempre o se n'assegurava la continuïtat. Va ser quan seixanta-cinc persones posaren doblers de la seva butxaca i constituïren la Institució Francesc de Borja Moll, que va adquirir tots els actius de l'editorial per a continuar la seva tasca. A finals de 2019, la Institució Moll va promoure la creació de Nova Editorial Moll, SL per a ser present al mercat editorial, sempre amb vista a la seva permanència en el temps i arribar a les noves generacions d'autors i lectors. L'equip editorial té al seu capdavant Tomeu Canyelles com a director editorial i Sofia Moisès com a productora editorial, amb la missió d'arribar a nous públics lectors i incorporar nous talents a l'oferta editorial. Actualment, Moll disposa del major catàleg de títols (1.400) i autors en català publicats a Mallorca (483).