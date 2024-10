Dissabte s'estrena a Palma 'Quatre relats en cabina', una experiència teatral internacional i inèdita

L’Espai el Tub (plaça del Tub, Palma) participa enguany en la Setmana de la Dramatúrgia que organitza l’ADIB (Associació de Dramaturgues i Dramaturgs de les Illes Balears) amb una experiència teatral única i que serveix també de petit avançament de la propera edició del Festival de la Paraula: Quatre relats en cabina. Es tracta d'una experiència internacional molt especial, creada i dirigida per Lluki Portas i Patricio Suárez, i de la qual només en podran gaudir 12 persones, les primeres que reservin plaça.

Quatre relats en cabina es presentarà aquest dissabte, 26 d’octubre, a partir de les 11 hores, a l’Espai el Tub, i proposa una experiència unipersonal, una trobada intrínseca i anònima entre una intèrpret i un espectador. La peça de petit format (amb una durada d'entre 8 i 10 minuts) convida a recórrer territoris narratius d'autores contemporànies: Ana Lucía Ramírez (Mèxic), Luciano Erasmo (Xile), Gabriela Escobar (Uruguai) i Lluki Portas (Estat espanyol).

Les instruccions per a participar en Quatre relats en cabina són molt senzilles:

1. Demanar cita prèvia per correu electrònic a proddeferro@gmail.com

2. Arribar a l’Espai el Tub cinc minuts abans de la cita assignada.

3. Quan sigui el vostre torn, entrareu a la cabina, us trobareu quatre sobres i haureu de triar-ne un.

4. Un cop triat el sobre rebreu una trucada.

Aquesta activitat coincidirà amb la presentació a les 12 hores del Manual de bones pràctiques envers la Dramatúrgia que ha elaborat l’ADIB i les diferents associacions de dramaturgues i dramaturgs de l'Estat amb l'assessorament de l’AELC.