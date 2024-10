Jornades 'Premsa i esport a les Illes Balears durant el segle XX' a la UIB

El proper divendres, 25 d’octubre de 2024, a la Sala de Graus de l’edifici Ramon Llull (Campus UIB), es faran les jornades 'Premsa i esport a les Illes Balears durant el segle XX'.

Les jornades serveixen per a clausurar el projecte de l’equip del Grup d’Estudi de la Cultura, la Societat i la Política al Món Contemporani.

A través de les ponències es pretén —en línies generals— analitzar quin tipus de característiques presenten les publicacions esportives balears; observar com tracten els esports majoritaris i minoritaris; estudiar quina és la visibilitat que es proporciona a les esportistes i els esportistes del moment i examinar la incidència en la societat balear dels diferents esports.

Programa

Divendres 25 d’octubre (sessió matinal)

Sessió 1 (10:00h). Els setmanaris esportius publicats a Palma

• Joan Josep Matas Pastor: Els orígens de la premsa esportiva a Balears: els casos de La Bicicleta (1899) i Palma Ciclista (1898-1902).

• Antoni Marimon Riutort: Premsa i esport en el primer franquisme. El cas de Mallorca Deportiva (1944-1948).

• Sebastià Serra Busquets: Fiesta Deportiva. Una publicació exitosa i fonamental a l’etapa del desenvolupament econòmic del franquisme i de la Transició democràtica (1959-1982).

Sessió 2 (11:00h). Què és el Centre d'Interpretació de l'Esport de les Illes Balears A càrrec de Miquel S. Font Poquet.

Sessió 3 (11:30h). Noves recerques sobre l’esport i la premsa esportiva a Mallorca i Eivissa

• Pere Fullana Puigserver: Història de l’esport a les Illes Balears: arxius, fonts i historiografia.

• Miguel Carranza Guasch: L’insularisme banal i el futbol.

• Guillem Celià Dasí: La premsa local com a font per a la història dels esports: el Setmanari Sóller.

Descans (12:15h).

Sessió 4 (12:30h). El món esportiu amb perspectiva de gènere

• Elisabeth Ripoll Gil: De la Venus de Milo a la conquesta de les pistes: dona, esport i premsa durant el franquisme.

• Marina Castillo Fuentesal: El món esportiu mallorquí des del punt de vista femení durant la dictadura franquista (1939-1975).

• Empar Isabel Bosch Sans: La primera entrenadora nacional de bàsquet femení i masculí a través del diari Baleares: María Dolores Besné Tejada.

Torn de debat (13:15h).

Divendres 25 d’octubre (sessió d’horabaixa)

Sessió 5 (16:00h). La premsa esportiva dels anys vint i trenta i l’esport i la premsa a la part forana de Mallorca

• Arnau Company Matas: La premsa esportiva a Mallorca durant les dècades de 1920 i 1930.

• Antoni Quetglas Cifre: Un exemple de premsa esportiva local: l’Esportiu Sóller. • Miquel Genestra Fornari: Des de les grades a les rotatives: el CE Constància vist pels ulls del Correo de Mallorca (1939-1945).

• Manel Santana Morro: L’esport i la premsa a Manacor als anys setanta del segle XX.

Sessió 6 (17:15h). Presentacions de llibres sobre temes esportius Sessió coordinada per Pere Fullana Puigserver on es presentaran els següents llibres:

• Del CD Descardazar al CE Cardassar (1924-2024), per Josep Cortés. • El futbol a Llucmajor (1920-2024), per Francina Capellà.

• The Story of Atlètic Balears de Liam Borchers, per Manuel García. Cloenda i torn de debat (18:30h).

Activitat formativa del programa de Doctorat en Història, Història de l’Art i Geografia pendent de reconeixement.

Organització

L'organitació de les jornades és a càrrec del Grup d’estudis de la Cultura, la Societat i la Política al Món Contemporani, Centre d’Estudis i Documentació Contemporània – CEDOC, Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts i Facultat de Filosofia i Lletres.

Inscripció gratuïta a: https://cedoc.uib.cat/Formulari-Inscripcio/