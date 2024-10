Tallers, parades, teatre i una trobada de rondalles dels Països Catalans a la Fira Màgica d'Inca

Tallers de manualitats i 'pintacares', parades, l'espectacle de Teatrix 'Joanet de sa gerra', la taula rodona 'L'univers gràfic, artístic i tipogràfic de les rondalles i els nous llenguatges' i una trobada de les narracions tradicionals mallorquines, catalanes i valencianes han integrat aquest dissabte dematí la primera jornada de la Fira Màgica de ses Rondalles d'Inca, que se celebra a la Plaça de Mallorca tot el cap de setmana, amb activitats per a públic de totes les edats.



La Fira és una activitat organitzada per la revista cultural 'El Mirall', amb la col·laboració de la Institució Francesc de Borja Moll i el suport de l'Ajuntament d'Inca, el Consell de Mallorca i l'Institut d'Estudis Baleàrics del Govern, així com la col·laboració de l'Ajuntament de Manacor, que hi aporta dues escultures de grans dimensions de personatges d'aquestes històries recollides i salvades de la desaparició per Antoni Maria Alcover.



Josep Fornés, creador del Festival Tradicionàrius de Barcelona; Albert Aragonés, president del Centre d'Estudis Lingüístics de les comarques centrals dels Països Catalans (CEL); Víctor Labrado, filòleg, escriptor i especialista en la narrativa popular valenciana; el professor, escriptor i investigador, també valencià, Ivan Carbonell; i la professora i investigadora mallorquina M. Magdalena Gelabert, moderats per Antoni Mir, de la Institució Francesc de Borja Moll, han participat en el Museu del Calçat i de la Indústria a la taula rodona 'Les rondalles: connexions internacionals i iniciatives de difusió', a la qual s'han posat en comú qüestions referides a aquestes narracions tradicionals mallorquines, catalanes i valencianes. Els ponents han destacat la conveniència d'apropar entre si les històries dels diferents territoris, així com de subratllar la seva universalitat, acostar-les a nous llenguatges i promoure el relleu generacional en la cultura popular.



Al divendres ja es va dur a terme una activitat prèvia, el taller 'Les rondalles com a eina educativa i situacions d'aprenentatge', adreçat a ensenyants i dinamitzadors lingüístics, a càrrec d'Antoni Caldentey i Pere A. Bennàssar, autors del joc de taula 'Rondaulles', que convida a crear noves històries a partir dels personatges tradicionals de l''Aplec de rondalles mallorquines' d'Alcover. Les activitats continuaran al llarg del cap de setmana.