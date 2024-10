El fotògraf Joan Forteza presenta l'exposició fotogràfica 'Temporada baixa', una mostra d'imatges que volen fer reflexionar sobre el model turístic i els llocs abandonats durant l'hivern. La mostra s'inaugurarà el pròxim divendres 25 d'octubre a les 19.00 hores a l'estudi fotogràfic de l'artista, davant l'aturada de bus Molí-Hospital, carrer Conilles, 17, a Manacor.



Segons ha assegurat Forteza, «en el segle XX —i també en el XXI— el turisme de masses és el que ha provocat més canvis a la nostra manera de ser. Avui en dia és pràcticament obligatori en temps de vacances sortir de la zona de residencial habitual per viatjar a llocs on sobretot hi ha d'haver sol i platja».



Segons el fotògraf, «per a unes dates concretes de l'any, s'han condicionat pobles sencers i espais enormes per tal d'acollir els demandants d'aquest temps de vacances. Aquest fenomen ha fet que es construïssin edificis destinats específicament als turistes, ja siguin hotels, apartaments, restaurants, discoteques, piscines, parcs, pistes, carreteres, etc. Malauradament, aquests espais vacacionals tenen la seva part negativa, ja que la resta de l'any que no hi ha activitat queden totalment abandonats i d'aquí ve el nom de 'Temporada Baixa'».



«Com a fotògraf he recorregut aquests indrets en què el temps s'atura durant l'hivern i he intentat reflectir a través d'imatges aquest fenomen congelat. Evidentment, aquest projecte no està tancat, ja que és inevitable que segons les necessitats del moment es facin canvis substancials al territori i a la nostra manera de viure», ha explicat Forteza. Una exposició fotogràfica reflexiva que val molt la pena visitar.