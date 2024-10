Damià Fluxà presenta 'T'ho he de dir', una cançó intimista que cerca despertar els sentiments

'T'ho he de dir' és el nou single d'avançament del compositor manacorí Damià Fluxà, que publicarà el seu tercer disc el 25 d'octubre sota el títol 'Quaranta-set' (Blau 2024).



Amb el single 'T'ho he de dir' Damià ens comparteix uns dels seus moments més personals d'aquest any de la seva vida amb el que espera despertar sentiments i emocions al públic oient.



Gravat, mesclat i produït per Juanjo Tur a Phonos Audio. Amb disseny a càrrec de Rosa Galmés. En aquesta cançó acompanyen Damià, Maribel Bonnín al cello i Juanjo Tur al piano, baix, bateria, percussió i veus. Podeu escoltar la cançó a través del següent enllaç.