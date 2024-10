Pere Joan Martorell ressenya 'La mentida més bonica' de Francesc Serés

Pere Joan Martorell, escriptor i crític literari, ressenya aquesta setmana Ploma el llibre 'La mentida més bonica' de Francesc Serés. Es tracta d'una novel·la sobre el procés d'independència català i els desencisos dels protagonistes amb la realitat política actual.



Segons diu Martorell, «Francesc Serés, amb una escriptura que es mostra plana i lleugera, lluny de la seva potent personalitat narrativa, ens presenta un retrat cru de la desil·lusió política, però també de les petites mentides que tots ens explicam per sobreviure a la realitat».



En aquest sentit, l'escriptor afegeix, «amb aquesta novel·la, Francesc Serés posa sobre la taula una reflexió punyent sobre la manipulació, la política i els límits de la il·lusió col·lectiva. Una obra que no deixa indiferent i que, com totes les bones mentides, conté una veritat inquietant». Podeu llegir la ressenya sencera a Ploma a través del següent enllaç.