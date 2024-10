El Col·lectiu Recerca organitza les I Jornades d'Estudis sobre la repressió durant la Guerra Civil

El pròxim dissabte, 19 d'octubre, a partir de les 10.00 hores, la Institució Pública Antoni M. Alcover de Manacor acollirà les I Jornades d'Estudis organitzades pel Col·lectiu Recerca, una associació d'investigadors centrats en l'estudi de la II República, el franquisme i la repressió a les Illes Balears. Aquestes jornades es desenvoluparan sota el lema 'Botxins i repressors', i tindran com a objectiu aprofundir en el paper dels responsables de la repressió durant la Guerra Civil espanyola, un tema sovint poc tractat.

El programa començarà amb la conferència inaugural titulada 'Verdugos invisibles de víctimas reconocibles', a càrrec de Lourenzo Fernández Prieto, catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat de Santiago de Compostel·la. Fernández Prieto se centrarà en el cas de la repressió a Galícia, un escenari que presenta molts paral·lelismes amb Mallorca. La presentació serà a càrrec del professor Jaume Claret Miranda.

Després de la conferència, es duran a terme tres taules rodones coordinades per investigadors especialitzats. La primera, 'Les institucions repressores a l'ombra del franquisme', estarà coordinada per Maria Eugènia Jaume Esteva. La segona, titulada 'Els repressors rere escopetes i llistes', serà moderada per Maria Antònia Fernández Pizà. La jornada es tancarà amb la tercera taula rodona, 'Estat de la qüestió i propostes per a la investigació', a càrrec de Gabriel Barceló Bauzà.

En total, disset investigadors participaran en aquestes primeres jornades, amb la finalitat de posar llum sobre un dels episodis més foscos de la història recent de les Illes Balears. Aquesta serà només la primera de moltes jornades previstes pel Col·lectiu Recerca, que continuarà explorant temes vinculats a la repressió franquista.

Els interessats poden trobar més informació a la pàgina web del Col·lectiu Recerca o posar-se en contacte amb l'organització per a qualsevol dubte o per concertar entrevistes amb els ponents.