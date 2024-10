L'OCB i l'IEB presenten el material didàctic sobre Joan Alcover 'Dolor que es fa vers'

L'Obra Cultural Balear (OCB) i l'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) han editat el primer material didàctic sobre el poeta Joan Alcover: Dolor que es fa vers. Una immersió a l'obra de Joan Alcover. Aquest material ha estat dissenyat per a facilitar la tasca dels docents i vol assolir el doble objectiu de respondre a les necessitats didàctiques de l’alumnat de 4t d’ESO i de batxillerat de les Illes Balears, i el d’esdevenir una eina útil per a donar a conèixer Joan Alcover al públic general.

En paraules del president de l'OCB, Antoni Llabrés, «mantenir viu el llegat literari de Joan Alcover és un deure i, a la vegada un honor a què ens obliga a tenir com a seu social la casa on Alcover va crear la seva obra. Aquesta proposta didàctica és un dels projectes amb què l’OCB vol posar de manifest el paper central que ocupa Alcover en el cànon literari català».

Per la seva part, el director de l'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB), Llorenç Perelló, manifesta que «és important difondre les figures cabdals per a la llengua i la cultura pròpies com és Joan Alcover». A més, Perelló destaca que «cal que els més joves coneguin la seva obra i llegat».

L’obra poètica de Joan Alcover Maspons (Palma 1854-1926) és essencial per a entendre el canvi de tomb de la literatura a Mallorca a principi de segle XX. Poemes com Desolació, La relíquia, La Serra o La Balanguera, entre molts altres, són considerats fites essencials dins la poesia escrita en català.

Alcover, juntament amb Costa i Llobera, cappares indiscutibles de l’Escola Mallorquina i referents emblemàtics de les generacions posteriors, té el mèrit d’haver aconseguit modernitzar la literatura a Mallorca i d’haver renovat l’estètica dels Jocs Florals, usant, per a fer-ho, una llengua culta i depurada, allunyada de tot procés dialectalitzador.

Els continguts del material han estat elaborats per Llucia Serra, professora de secundària, investigadora i poeta i el disseny ha anat a càrrec de Moiré i Loida Simarro que ha captat imatges del paisatge de Mallorca exclusives per aquests materials.

El material estarà disponible a través de la pàgina web de l'OCB i de l'IEB i consisteix en un quadernet per l'alumne i una guia orientativa pel professorat. El contingut tracta els aspectes biogràfics determinants per a la transformació poètica del nostre autor, el seu paper dins l'Escola Mallorquina i s'endinsa dins la lectura dels poemes més coneguts. Els continguts incorporen enllaços a diferents pàgines sobre l'autor i propostes d'activitats. A més, es proposen aproximacions interdisciplinàries i de literatura comparada, que acosten les línies temàtiques d’Alcover als referents contemporanis de l’alumnat i apunta algunes línies que haurien de servir per estimular el desenvolupament de treballs de recerca de batxillerat.