Editat el fotollibre del guanyador del Premi Mallorca de Fotografia Contemporània 2023: 'Veñen corvos voando baixo' de Tono Arias

El Consell de Mallorca edita el fotollibre del guanyador del Premi Mallorca de Fotografia Contemporània 2023: 'Veñen corvos voando baixo' de Tono Arias. La Misericòrdia acull, aquest dilluns, 14 d’octubre, la presentació de l’exemplar coincidint amb el Dia Internacional del Fotollibre.

L’exposició fotogràfica de Tono Àrias, guardonada el 2023 amb el Premi de Fotografia Contemporània, ha estat disponible a les sales expositives de l’Aljub aquest estiu i ha tengut un gran èxit de visites i de crítiques. És per tot això, ha explicat la vicepresidenta del Consell de Mallorca i consellera de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca, que «el Consell de Mallorca, en reconeixement al treball artístic del fotògraf, ha editat el projecte guanyador de l’artista en format de fotollibre.

L’artista Tono Arias ha agraït el reconeixement al seu treball per part del Consell de Mallorca, en col·laboració amb l’editorial Ensiola Arts: «Estic molt orgullòs de poder plasmar la meva obra en aquest nou format que permet arribar a més gent la meva mirada crítica. La fragilitat de l’home davant la natura i els canvis dràstics als quals s'enfronta en l'actualitat es fa visible en aquest fotollibre».

L’editor Miquel Campaner, d’Ensiola Art Edicions, ha detallat que «el fotollibre serà imprès en quatre papers distints, en color i blanc i negre, i conté una vuitantena de fotografies en vuitanta pàgines, tapa blana i enquadernació cosida amb una tirada limitada de 550 exemplars».

El fotollibre viatjarà a les principals fires de fotografia internacionals com Fiebre, Artslibris o a festivals, com és el cas del que se celebra a Arle (França). La presentació de l’exemplar es durà a terme aquest dilluns, a l’Arxiu del So i de la Imatge, ubicat a La Misericòrdia, a les 18.30 hores.