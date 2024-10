El concert de comiat d’Anegats es trasllada al Velòdrom Illes Balears i s'unifica en una única data: el 12 d’octubre

El Consell de Mallorca trasllada al Velòdrom Illes Balears (Palma Arena) el concert de comiat d’Anegats i l'unifica en una única data. La institució insular informa que el concert previst inicialment per als dies 12 i 13 d'octubre a La Misericòrdia, es trasllada al Velòdrom Illes Balears i s'unifica en un únic esdeveniment que tendrà lloc el 12 d'octubre a les 18 hores.

Aquesta modificació es produeix per qüestions tècniques i permetrà que tots els seguidors de la banda mallorquina puguin gaudir del darrer concert en un espai més ampli i que comptarà amb aparcament gratuït. A més, la previsió meteorològica és inestable per al cap de setmana, per la qual cosa, aquest canvi a un recinte interior, com és el Palma Arena, serà beneficiós per a garantir el bon desenvolupament de l'esdeveniment.

Cal recordar que la segona data es va fixar per mor de la gran demanda d’entrades que hi va haver: en tan sols quatre minuts es varen exhaurir. Com que no es podia ampliar l’aforament a La Misericòrdia, en un primer moment es va establir la segona data, però per qüestions tècniques s’ha decidit traslladar el concert a aquest nou espai que donarà cabuda a les quasi 3.000 persones que tenen entrada en un mateix dia: el dissabte, 12 d’octubre.

Els horaris del concert seran els següents: a les 18.00 hores Anglada Cerezuela, a les 19.20 hores Cabot i a les 20.40 Anegats.

El Consell de Mallorca vol expressar les seves «disculpes a totes aquelles persones que es puguin veure afectades per aquest canvi d’última hora» i agraeix «la comprensió i el suport dels seguidors d'Anegats en aquest moment tan important per a la banda».