Arriba la primera edició del Festival de Jazz de Manacor

La primera edició Festival de Jazz de Manacor és un dels esdeveniments més esperats pels amants de la música jazzística de la zona. Durant setze dies, Manacor serà l’epicentre del jazz, amb artistes internacionals, estatals i locals que oferiran actuacions úniques en un escenari emblemàtic dins la ciutat.

El Festival de Jazz de Manacor comptarà amb un cartell de set esdeveniments que reuniran reconeguts músics del panorama jazzístic com Jorge Pardo, Guinga, Brazulada, Escandaloso Xposito, Aina Zanoguera, Gori Matas, Maria Schneider & Clasijazz Big Band, Vaquer - Fuster - Garcias trio i la participació dels músics i impulsors del Festival que conformen l’Associació de S’Escat. El primer Festival de Jazz de Manacor cerca consolidar-se com una fita i un referent cultural manacorí.

El Festival és possible gràcies al suport de l’Ajuntament de Manacor i del departament de Cultura, que han agafat l’embranzida d’aquest projecte per a poder fer-lo realitat.

El delegat de Cultura, Ferran Montero, i el músic Llorenç Barceló, de s’Escat, han presentat aquest dilluns el que serà el primer Festival de Jazz de Manacor. «Feim el primer Festival de Jazz de Manacor amb molta d’il·lusió i després d’un any de feina perquè sigui realitat. Des de l’Ajuntament de Manacor estam molt contents de recollir i fer possible aquesta iniciativa que ha sorgit del propi teixit cultural de Manacor», ha expressat Ferren Montero. «A més d’una programació amb grandíssims músics també ens il·lusiona que hi hagi una part de formació que acaba d’enriquir el Festival», ha afegit Llorenç Barceló, en referència a les Master Class que també formen part del programa.

Un festival per a tots els públics

El Festival de Jazz de Manacor no només s’adreça als apassionats del Jazz, sinó que també oferirà una gran varietat de concerts per a tots els públics. Entre els esdeveniments programats s’inclouen masterclass amb grans figures del Jazz i Jam Session on es podrà descobrir el gènere d’una manera més lúdica. A més, el Festival aposta per la fusió entre la tradició i la innovació, des dels sons més clàssics del Jazz tradicional fins a noves propostes de jazz fusió, en què els assistents podran gaudir d’una programació que explora múltiples facetes d’aquest gènere musical. També s’oferiran actuacions col·laboratives entre músics de diferents estils, creant experiències úniques i irrepetibles.

El festival comptarà amb dos escenaris: l’Auditori de Manacor i l’escenari a l’aire lliure, en un lloc icònic de la ciutat com és la Plaça del Rector Rubí (el Palau). En les activitats a l’aire lliure hi haurà servei de menjar i beure per a què els assistents puguin gaudir de la música en un ambient únic i accessible per a tothom.

Venda d’entrades i participació

Totes les activitats són gratuïtes a excepció del concert dins l’Auditori de Manacor. Per a aquest esdeveniment ja es poden comprar les entrades a la mateixa web del Teatre de Manacor.

El cartell de la primera edició del Festival és un disseny de Joan Garau.