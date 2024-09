L'OCB de Llubí organitza una nit cultural amb la presentació del disc de Parell

El divendres 11 d’octubre, la delegació de Llubí de l'Obra Cultural Balear (OCB) ha organitzat una nit cultural amb la presentació del disc de Parell, el nou projecte format pel llubiner Pere Campaner i Miquel Josep Salom.

Tant Pere Campaner com Miquel Josep Salom són coneguts principalment pel grup Baix’n’Nicotina, amb el qual han omplit de versions i classics places i carrers de tot Mallorca. Ara els podrem conèixer en la seva vessant de creació pròpia i en català, agafant com a punt de partida la música folk i la guitarra acústica com element principal.

A més, per a arrodonir la nit, es podrà gaudir amb les cançons de la llubinera DJ Rosi, punxadiscs resident del Pub 6 Kaires i amb àmplia trajectòria a les festes locals.