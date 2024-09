Centenars de persones participen en les activitats de Literanit per a celebrar la literatura de viatges

Literanit, el festival de la literatura, ha arribat, aquest dissabte, a la seva sisena edició amb 52 activitats a 27 localitats de les Illes Balears, Catalunya i el País Valencià, per a celebrar la literatura de viatges en el 700 aniversari de la mort de Marco Polo.



Així, s'hauran dut a terme un total de 52 activitats a Palma, Manacor, Santa Maria, Alaró, Sóller, Felanitx, Deià, Sineu, Maó, Es Castell, Eivissa, Formentera, Barcelona, Reus, Girona, Cambrils, Sant Quirze, Sitges, Vacarisses, Castelldefels, Terrassa, Palau-solità i Plegamans, Badalona, Sabadell, Taradell, Montcada i Sueca, a més de Ciutadella, a on s'avançaren divendres, amb un taller de literatura de viatges.



Literanit està organitzat per la Institució Francesc de Borja Moll, amb el suport dels governs de les Illes Balears i de Catalunya, del Consell de Mallorca, de l'Ajuntament de Palma i d'altres entitats.



A Palma, aquest dissabte dematí, han tengut lloc les conferències 'Els viatges d'Ulisses i d'Albert Camus', amb Hélène Rufat, a la Biblioteca Joan Alcover; 'Els germans Borges a Mallorca. Un viatge inesperat', amb Francesca Lladó, a la llibreria Lluna; 'De la Serra de Tramuntana al Perú', amb Miquel Rayó, a la llibreria Drac Màgic: i 'Els meus viatges', amb Xavier Moret, a la llibreria Embat. La Casa del Llibre ha acollit 'Paraula, natura i viatge', conversa sobre la novel·la 'Jaguar', de Gabriel Janer Manila, amb Miquel Àngel Vidal, Carles Cabrera i l'autor; i la llibreria Rata Corner, la presentació del llibre 'Guanyaràs una mar llisa', de Miquel Martín i Serra, amb Rafel Gallego i l'autor. A més dels itineraris 'El Terreno, viatge del desig a la paraula. Passeig dramatitzat per un barri literari', amb Eduard Moyà i l'Architour a Casa Planas 'La imatge que viatja'.



A la Institució Alcover de Manacor, Jaume Guiscafré ha impartit la conferència 'Camina, caminaràs: el viatge a les rondalles mallorquines', i a Alaró Aina Zuzaga ha presentat el seu nou contacontes 'Viatge al món de n'Aina: El vol de la falzia'.



A més, biblioteques i llibreries d'Eivissa, Palma, Sóller, Deià, Sineu, Es Castell, Reus, Girona, Cambrils, Sant Quirze, Sitges, Vacarisses, Castelldefels, Terrassa, Palau-solità i Plegamans, Badalona, Sabadell, Taradell, Montcada i Sueca s'han afegit a aquesta celebració amb exposicions bibliogràfiques de llibres de viatges.