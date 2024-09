Gavina.mp3, Ouineta, Naia i Partiperes són els finalistes del Sona9 de 2024

Els 4 finalistes de la 24a edició del Sona9 2024 són el grup Gavina.mp3 (pop · Barcelona), Naia (pop – r'n'b · Badalona), Ouineta (urban pop · La Roca del Vallès) i Partiperes (tecno pop · Sant Cugat del Vallès), elegits després dels concerts preliminars realitzats a Barcelona, Tarragona, Lleida, Manacor, Andorra i Salt i les semifinals als festivals Acústica de Figueres, Festes de Santa Tecla de Tarragona, Mercat de Música Viva de Vic i BAM de Barcelona.



Els tres primers grups han estat elegits pel jurat, integrat per membres d'Enderrock i 3Cat, Cases de la Música, Centre Cultural Albareda i Estudi Camaleó, i el grup santcugatenc ha guanyat del Premi Verkami per Votació Popular.



Fase final



Abans del darrer concert, els 4 seleccionats oferiran un showcase de petit format al programa Sona9 d'iCat per interpretar tres cançons del seu repertori –inclosa la versió o el poema escollits–, gravaran un tema propi amb el productor i enginyer de so Aleix Iglesias al Camaleó Estudi de Blanes amb el sistema Dolby Atmos i faran una estada a Cases de la Música per assajar la posada a escena amb el director i productor teatral Abel Coll.



Els finalistes accediran al Premi Sona9 al millor artista, que consta de la gravació i edició digital d'un disc, la realització d'un clip, una minigira i una campanya promocional; a més del Premi Joventut, Premi Èxit i Premi Revelació, que inclou una aportació en metàl·lic –de 3.000, 2.000 i 1.000 euros, respectivament, per gravar un disc, un clip o comprar material musical, a més d'una campanya promocional. A més, s'atorgarà el Premi Cases de la Música entre els 12 semifinalistes, que consta del programa Incubadora Musical, i el Premi Verkami, dotat amb 1.000 euros en material musical i una campanya de micromecenatge a la plataforma.



Tal com ha explicat aquest dissabte Enderrock, la final tindrà lloc el dissabte 16 de novembre a la sala Luz de Gas de Barcelona i comptarà també amb l'actuació d'Eloi Duran, guanyador del Sona9 2023, que presentarà les cançons del seu primer disc 'El bon nen' (Coopula).



El Sona9 és organitzat per Grup Enderrock, 3Cat (iCat - Catalunya Ràdio i TV3), amb el patrocini d'Estrella Damm i el suport dels Departaments de Joventut de la Generalitat de Catalunya, el Ministeri de Cultura del Govern d'Andorra, la Fundació SGAE i l'AIE.