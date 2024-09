La VI edició del Rata Market Marratxí reuneix nombroses famílies al Museu del Fang

Aquest dissabte s'ha celebrat la VI edició del Rata Market a Marratxí, un esdeveniment que reuneix nombroses famílies i centenars de visitants en l'entorn del Museu del Fang de Sa Cabaneta. El mercat, ubicat en el pintoresc bosquet adjacent, destaca per la seva variada oferta de productes artesanals, locals i sostenibles, complementada amb un atractiu programa d'activitats culturals.



Al llarg del dia els assistents han recorregut més de quaranta parades que exhibeixen una àmplia gamma de productes, des de ceràmica i moda fins a cosmètica natural, joieria i articles de decoració. A més, s'han organitzat diverses activitats per a totes les edats, com ara tallers, música en viu, contacontes i espectacles. L'objectiu de l'esdeveniment és crear un ambient familiar, alhora que dinamitza el comerç local, consolidant-se com una cita essencial en el calendari d'oci del municipi.



Entre les principals atraccions, a més de les parades d'artesania, el públic ha pogut gaudir d'una variada oferta gastronòmica gourmet, que incloïa des de croquetes i hamburgueses fins a pa artesanal, gelats i cafè. Hi ha hagut una breu interrupció a causa d'una pluja puntual, però el programa d'activitats ha continuat amb total normalitat.



La regidora de Cultura i Patrimoni de l'Ajuntament de Marratxí, Carmen Cañellas, que ha visitat el mercat durant el matí, ha expressat la seva satisfacció: «La jornada familiar i la trobada cultural són un èxit. Tenim un mercat amb parades artesanals, de quilòmetre zero i activitats per a tots els gustos i edats. Des de l'Ajuntament estam molt contents i satisfets amb aquest esdeveniment. Donem suport a aquest tipus d'iniciatives, perquè són un signe d'identitat, de cultura i també de patrimoni».



La programació ha començat a les 11.00 hores del matí amb el contacontes ConteContat i altres activitats dirigides als més petits. «Tot això ajuda que els nins tinguin el seu moment d'oci en aquest espai tan emblemàtic com és el Museu del Fang», ha assenyalat la regidora. «El Rata Market és ja una tradició consolidada que impulsa el comerç local i ofereix una experiència única per a les famílies de Marratxí», ha sentenciat.



Per part seva, Miquel Ferrer, organitzador del Rata Market, ha subratllat que «sabem que Rata Market sempre funciona molt bé. Hi han acudit centenars de persones. Segur que més de 1.000 hauran passat aquest dissabte pel Museu del Fang». També ha comentat que «el mercat de Marratxí sempre té èxit, tant en la zona gastronòmica com en les activitats, i molta gent aprofita per conèixer els artesans, els seus productes i establir-hi contacte».



La programació del Rata Market estava previst que continuàs fins a les 21.00 hores, amb moments destacats com el concert de OneManRocks i els espectacles de circ i humor d'AndyCirque; culminant amb l'actuació de Jänglermaister Dj, que posarà el punt final amb un ambient festiu i familiar.