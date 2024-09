El Museu del Ferrocarril de Mallorca a Son Carrió serà una realitat gràcies als fons Next Generation

El projecte de creació del Museu del Ferrocarril de Mallorca està a punt de concloure la seva primera fase amb una ajuda de 3.693.755 euros provinent del fons Next Generation EU. Les cotxeres de l'antiga estació de tren de Son Carrió es reconvertiran en un espai museístic en el qual es pretén recuperar i conservar la història ferroviària de l'Illa. El conseller de Turisme, Cultura i Esports, Jaume Bauzà, ha visitat la zona amb el batle de Sant Llorenç, Jaume Soler, i el gerent de la Fundació Ferrocaib, Guillem Febrer.

La primera fase d'aquest projecte se centra en l'adequació de l'espai ferroviari situat a Son Carrió i la seva museïtzació d'acord amb els projectes museològics i museogràfics ja redactats i aprovats, així com l'adquisició de nous elements patrimonials i la seva conservació.

El conseller Bauzà ha destacat que aquest tipus d'actuacions «ajuden a crear una oferta complementària de qualitat i que atreu per igual a residents i visitants». Així mateix, Bauzà ha recordat que «és fonamental que els projectes finançats amb fons Next Generation tenguin un impacte directe dins la nostra societat i potenciïn el creixement econòmic de diferents punts de les Illes Balears».

En aquest sentit, el batle de Sant Llorenç ha assenyalat que el seu és «un municipi plural i és molt important que l’activitat econòmica que genera el turisme deixi una riquesa de forma conjunta dins tot el municipi». A més, Soler ha «convidat a tothom a visitar aquest espai i que la gent se senti contenta de poder disposar d'un museu dedicat a la història del tren a Mallorca».

Per la seva banda, Guillem Febrer ha recordat que el 2025 se celebrarà el 150è aniversari de l'arribada del ferrocarril a Mallorca, «un element fonamental per al desenvolupament industrial i econòmic de la nostra illa».

En el projecte del Museu del Ferrocarril de Mallorca destaca l'aprofitament d'infraestructures ja construïdes. La línia entre Manacor i Artà, inaugurada l'any 1921 i suspesa el juny de 1977, lligà la comarca del Llevant i permeté donar una resposta a les necessitats de transport de mercaderies i persones. L'any 2010 s'inicià el projecte de reobertura de la línia, tot i que, per diverses circumstàncies, l'execució de les obres s'interrompé. Així i tot, es renovaren estacions, es perfilà la traça i es construí una gran nau a Son Carrió d'uns 1.800 metres quadrats aproximadament. En aquesta nau es guarden tots els trens històrics que formaran part de la col·lecció del futur museu. L'esmentada nau, que s'ha d'adequar mínimament per tal de poder convertir-se en museu, és propietat de Serveis Ferroviaris de Mallorca i està cedida a l'Ajuntament de Son Carrió per a usos culturals i museístics.