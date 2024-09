[VÍDEO] Oh la la! Antònia Font se'n va a París

El grup Antònia Font tancarà la seva actual gira amb tres concerts a les capitals de França, Espanya i Països Catalans.

Antònia Font ha anunciat tres concerts especials amb els quals tancaran la seva gira que en els últims anys els ha portat a actuar en festivals com el Primavera Sound o el Cruïlla, així com en recintes de major grandària com el Palau Sant Jordi o el Palau de la Música.

Madrid, Barcelona i París suposaran la recta final del tour. Actuaran el 2 de febrer de 2025 a la Riviera de la capital espanyola. Visitaran el teatre La Maroquinerie de París el 16 febrer i el 24 de febrer serà el Gran Teatre del Liceu de la ciutat comtal l'escenari final d'aquesta gira. Les entrades per a cadascun dels concerts sortiran a la venda dia 1 d'octubre, a partir de les 12.00, a la web oficial del conjunt.

El cantant del grup, Pau Debon ha explicat que valoren molt positivament l'actual gira i que actuar a París té un significat especial per als components d'Antònia Font, ja que diverses cançons transcorren a la capital francesa.