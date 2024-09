L'IEB participa a La Setmana del Llibre en Català de Barcelona

L'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) participa en la 42a edició de La Setmana del Llibre en Català de Barcelona des d'aquest divendres fins al 29 de setembre amb la finalitat de promoure i donar visibilitat a les editorials de les Balears. En un comunicat de premsa, la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports ha informat que l'IEB participa amb estand en el Passeig Lluís Companys, destinat a la venda de llibres per part d'aquesta institució i de les editorials de balears que van ser seleccionades per a assistir a la fira en una convocatòria oberta. En aquest sentit, les editorials de les Illes que intervenen en l'edició d'enguany són Disset, El Tall Editorial,'Espelma Edicions, l'Institut d'Estudis Eivissencs, l'Institut Menorquí d'Estudis i Nova Editorial Moll.

Així mateix, l'IEB participa en el Saló de Drets, un espai de trobada entre els editors de llibres en català i internacionals convocats per l'Institut Ramon Llull. Durant aquestes trobades se celebraran reunions amb diferents editorials per a presentar les novetats literàries actuals de les Balears, així com el programa de subvencions de l'IEB en aquest àmbit cultural.

D'altra banda, les editorials de les Balears participen en aquests dies en l'agenda d'activitats amb xerrades, presentacions de llibres, taules rodones i signatures d'exemplars. El 29 de setembre, des de les 11.15 fins a les 14.00 hores, serà 'El matí de les Balears' que tendrà lloc en l'escenari 1 de la fira. Després de la presentació de les activitats, a les 11.25 hores tendrà lloc la xerrada 'El procés de creació i construcció del personatge femení' per part de Maria Escalas, autora de 'Matilde E' (La Campana), i Lucia Pietrelli, autora de 'Deimos' (Editorial Males Herbes), organitzada per l'IEB i moderada per l'escriptor Melcior Comes. A continuació, a les 12.05 hores es podrà gaudir de la tertúlia 'Redescobrir Robert Graves en català. Conversa amb William Graves', organitzada per Nova Editorial Moll, amb William Graves, Eduard Moyà i Nofre Moyà. El mateix matí, a les 12.15 hores, la Nova Editorial Moll organitza el contacontes 'El taller imaginari: la Reina dels Embolics' amb l'autora del llibre, Aina Zuazaga.

A continuació, a les 12.45 hores està pautada la xerra 'Literatura & còmic a les Balears', amb la participació de l'escriptor Miquel Àngel Vidal Pons i el dibuixant Pere Joan amb la moderació de la periodista i escriptora Marga Font organitzat per Disset. Finalment, per a concloure, tindrà lloc l'acte titulat 'Creació de personatges en la il·lustració de llibre infantil', en el qual Bárbara Sansó, Robert Campillo i Toni Galmés explicaran la seva experiència, conduïts per la tècnica de l'IEB Cristina Gaviño. Aquesta activitat està organitzada de manera conjunta per Disset, Nova Editorial Moll i l'Institut d'Estudis Baleàrics. A més de les activitats anunciades, aquest dijous, a les 19.00 hores, signaran el llibre 'El melic d'en Frederic', Núria Figueras Adell i Àgata Gil Capeta.

Per part seva, el director de l'IEB, Llorenç Perelló, que serà present en els actes ha apuntat que «la participació de les editorials balears, de la mà del IEB, és una bona mostra del compromís d'aquesta institució per ajudar a visibilitzar el treball del sector editorial de les Illes».