Casa Planas participa a la cita anual del grup d’investigació TURICOM, en l'any del centenari del naixement de Josep Planas i Montanyà

Casa Planas participarà el pròxim 19 de setembre al Museu Reina Sofía, a la capital espanyola, Madrid, a la cita anual del grup d’investigació TURICOM, denominat Arte e imaginarios turísticos. En aquesta edició es proposa un estudi que aborda el fenomen de les cartes postals i el seu impacte en la configuració dels temes i estereotips que han donat forma a l’imaginari col·lectiu de geografies, persones i hàbits de consum en la cultura visual contemporània.

100 anys d’història del Turisme



Aquest any es commemora el centenari del naixement de Josep Planas i Montanyà, una figura imprescindible per a comprendre el desenvolupament de la imatge turística. La seva visió sobre la relació simbiòtica entre fotografia i turisme el situen avui com una figura històrica clau en la promoció de les Balears a l’internacional.

Entre les seves emprenedories destaquen la producció industrial de postals, pioner en la fotografia aèria de paisatge i la seva gran col·lecció de càmeres, imatges i documents vinculats al turisme i a la història de les illes Balears.

La seva figura està cobrant reconeixement a través del projecte del Centre de Recerca de la Imatge Contemporània Casa Planas que va iniciar l’artista i investigadora Marina Planas el 2015 per a l’estudi, interpretació i socialització del fons documental de més de 3 milions d’imatges, el Planas Archive.