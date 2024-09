Pròximes presentacions del llibre ‘Caminando con la artritis’ de setembre i octubre

Hem rebut les pròximes presentacions confirmades del llibre Caminando con la artritis de M. Isabel Pérez (Edicions Documenta Balear 2024).

Dia 20 de setembre, a les 19 hores, es presentarà al Claustre de Sant Bonaventura, a Llucmajor. Després, dins el mes d’octubre, n’hi haurà tres, dia 11 a Andratx, dia 18 a Pollença i 28 a Santa Maria.

A més a més, continuen les gestions amb altres municipis per continuar explicant la raó de ser d’aquest llibre i parlar obertament sobre les dificultats de les persones que pateixen qualque tipus d’artritis.

Segons ens han informat, hi haurà presentacions a Montuïri, a Sant Joan i també s’han fet peticions a altres municipis com Marratxí. Així com ens arribi la informació més detallada, la publicarem a dBalears.