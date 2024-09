La Misericòrdia acull la Setmana del Llibre en Català de Palma del 12 al 15 de setembre. El Consell de Mallorca patrocina aquesta cita que enguany comptarà, per primera vegada, amb quatre editorials mallorquines: Lleonard Muntaner Editor, Nova Editorial Moll, El Gall Editor i Documenta Balear, que s’afegeixen a les llibreries Drac Màgic, Quart creixent, Lila i els contes, Embat i Llibreria Pròpia en la celebració d’aquest esdeveniment que arriba a la seva trenta-cinquena edició.

Entre els convidats d’enguany destaquen els escriptors Ramon Gener, Maria Nicolau, Xavier Salomó i Montserrat Espallargas i la Setmana també acollirà les presentacions dels nous llibres de Maria Escalas, Miquel Àngel Vidal i Pau Vadell, a més d’una taula rodona sobre turisme i literatura.

Enguany, s’estrena també ubicació, ja que es durà a terme als jardins de La Misericòrdia. La inauguració de la Setmana del Llibre en Català 2024 es durà a terme el pròxim dijous, 12 de setembre, a les 18.30 hores, i romandrà oberta fins al pròxim diumenge, 15 de setembre, de 10.30 a 14.30 hores i de 16.30 a 20.30 hores, excepte diumenge, que tancarà una hora abans.

El Consell de Mallorca destina un total de 95.000 euros, aquest 2024, al Gremi de Llibreters de Mallorca per a dur a terme diferents iniciatives durant l’any, com aquesta Setmana del Llibre en Català, la Fira del Llibre, Sant Jordi i pel foment de la lectura a llibreries. D’aquesta manera, ha destacat el director insular de Cultura del Consell de Mallorca, Guillem Ginard, «es vol donar suport al gremi de llibreters, ja que és una part molt important de la cultura i el món de la lectura a l’illa, amb totes aquestes propostes que permeten reunir centenars de persones per gaudir de la lectura i la nostra llengua».

Novetats 2024

Entre les novetats d’aquest 2024 destaquen les presentacions dels nous llibres de Maria Escalas, Miquel Àngel Vidal i Pau Vadell, a més d’una taula rodona sobre turisme i literatura i el concert inaugural que tendrà lloc el pròxim dijous, 12 de setembre, després del pregó, a càrrec de Nou Romancer. Entre els convidats d’enguany a l’esdeveniment destaquen els escriptors Ramon Gener, Maria Nicolau, Xavier Salomó i Montserrat Espallargas.

Durant aquesta setmana es realitzaran diferents activitats, com les presentacions: Història d’un piano de Ramon Gener i Cremo! de Maria Nicolau, dos dels llibres més venuts de la darrera edició de Sant Jordi. Tant el periodista com la cuinera participaran per primera vegada en aquest esdeveniment celebrat a Palma. També la periodista Montserrat Espallargas presentarà el seu darrer llibre, Genètica de les passions.

Programa d’actes

Pel que fa als autors locals, la setmana acollirà la presentació de les darreres novetats d’autors com Miquel Àngel Vidal amb Vint-i-cinc dies d’agost i tres dies de setembre, Pau Vadell, amb el poemari Uralita, i Maria Escalas, guanyadora del darrer premi Ciutat de Palma de novel·la amb Matilde E., obra que presentarà en el marc de l’esdeveniment. També s’hi duran a terme les presentacions del llibre biogràfic d’Isidor Marí Mayans, El compromís ètic i polièdric d’Enric Ribes Marí, amb presència del biografiat, i de Memorial de violetes. Crònica menorquina de la repressió i alliberament homosexual de les Balears de Nel Martí.

També al llarg de la setmana hi haurà espai per a les activitats infantils i familiars, entre les quals destaquen la presentació del darrer llibre de l’il·lustrador Xavier Salomó, Un regal de por, el contacontes Contes per la igualtat a càrrec de Tomeu Granera i l’espectacle de titelles Bruixeries, a càrrec de Toni Masegosa.

A més, també s’hi durà a terme la creació de teatre visual a càrrec de Júlia Febrer i Tomeu Quetglas i la presentació del projecte 'Illes de Paraules' impulsat per l’Institut d’Estudis Baleàrics. El punt final de l’esdeveniment serà en format musical, amb un concert de Tiu que se celebrarà diumenge dia 15 a partir de les 18 h.

La programació al complet es pot consultar a la pàgina web www.llibretersmallorca.cat.