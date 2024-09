Pere Joan Martorell ressenya el nou poemari d'Andreu Gomila, 'Joia'

L'escriptor i crític d'art, Pere Joan Martorell, publica una ressenya a la revista d'Idees, Cultura i Art, Ploma.cat, del llibre de poemes d'Andreu Gomila, titulat 'Joia' i publicat per Cafè Central/Eumo Editorial, 2023.

Martorell inicia la seva ressenya explicant que: «Sovint arriba el dia en què el poeta no va a l’encalç dels versos. Aquell dia imprecís, potser anodí, quan es comprèn que forçar la concepció del poema és com voler parir abans d’hora. Així és quan la poesia s’ensenyoreix de la vida d’aquell que va fent, es deixa dur, sense imposicions ni dates d’entrega. Fins que un dia inesperat, potser fins i tot avorrit, el doll poètic emergeix de les profunditats i ho amara tot, instintiu i fecund, per deixar constància d’un fet i d’unes circumstàncies. Així es va gestar fins a néixer aquest Joia (Cafè Central/Eumo Editorial, 2023), d'Andreu Gomila, un poemari que aprofundeix en el tema de l'amor a través de les seves múltiples formes i facetes.»