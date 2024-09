IX edició del Festival Ciclop de Sineu: una cita ineludible per als amants de les arts escèniques

Aquest dijous s'ha presentat al C.IN.E. de Sineu la programació de la novena edició del Festival de Teatre Visual Ciclop, que tendrà lloc del 13 al 15 de setembre al municipi del Pla. Aquest festival, que s'ha consolidat com un referent de les arts escèniques de les Illes Balears, és organitzat per l'Associació Alcem el C.IN.E en col·laboració amb l'Ajuntament de Sineu i compta amb el suport del Consell de Mallorca, l'Institut d'Estudis Baleàrics i altres institucions internacionals.

A la roda de premsa han participat Antònia Roca Bellinfante, vicepresidenta primera i consellera executiva de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca; Pedro Vidal, secretari autonómic de Cultura; Tomeu Mulet, batle de l'Ajuntament de Sineu; i els codirectors del Festival Ciclop i del C.IN.E., Biel Jordà i Marta Barceló.

Una programació diversa i de qualitat

El Ciclop 2024 ofereix una programació ambiciosa que inclou una variada selecció d'espectacles de teatre visual, circ, dansa i teatre d'objectes, amb un fort enfocament en la interdisciplinarietat i la innovació. Enguany, Irlanda serà el país convidat, i comptarà amb la participació de destacades companyies irlandeses com Síolta Collective, Squarehead Productions, Grainne O'Carroll & Sophie Kasser, entre altres.

Ambiciós quant a plantejaments i programació, i amb un encaix estratègic dins de les accions d'internacionalització del C.IN.E., Ciclop ha aconseguit convertir-se en una cita ineludible per als amants de les arts escèniques. Enguany, un dels grans atractius serà la participació de Manolo Alcántara, reconegut artista de circ i guanyador del Premi Nacional de Circ l’any 2021, qui presentarà el seu aclamat espectacle "Maña". Aquesta obra, que gira entorn de la transmissió de coneixements i l'enginy artesanal, és una mostra del compromís del festival amb l'excel·lència artística i la innovació a les arts escèniques.

A més a més, el Cabaret de circ balear-irlandès promet ser un dels esdeveniments més destacats del festival, combinant actuacions breus d'artistes locals i internacionals. Aquest format únic, que es presenta per primera vegada a Ciclop, oferirà una inèdita mescla de disciplines i estils, convertint-se en un interessant punt de trobada i intercanvi cultural.

Dins l’apartat de dansa i noves dramatúrgies trobem els espectacles «Aèria», de la companyia Júlia Suñer i Joan Thió, i «Yo soy una Fiesta», de La Resistència Teatre. També hi haurà lloc per als espectacles de carrer: «Claudette», de la companyia Maleta Company i Balancetoi, i «On Tish», de Síolta Collective, ompliran la Plaça des Fossar de circ i titelles.

Així mateix, el festival comptarà, una edició més, amb iniciatives consolidades com "La Nit Canalla", una de les cites més populars, que consisteix en reunir, de vespre, una quinzena de joves d’arreu de Mallorca al C.IN.E de Sineu amb la missió de crear plegats una peça teatral que es presentarà l'endemà al migdia.

També hi haurà temps per les ja tradicionals jornades professionals Ciclop PRO, que en aquesta edició es centraran en l'espai públic i seran comissariades pel Col·lectiu Güilis i Colectivo Baldío.

Un festival amb visió internacional i compromís local

El Festival Ciclop manté el seu compromís de ser una plataforma per a artistes emergents, tant locals com internacionals. Enguany, destaquen les actuacions d'artistes mallorquins com la que protagonitzarà la companyia Daus, que presentarà l’espectacle «Oficis Oblidats», una obra que valora els oficis perduts mitjançant dansa, música i pintura improvisada.

Una altra de les propostes locals més esperades és "Odissees", un espectacle immersiu de la companyia mallorquina La Mecànica, que explora la interacció entre joves i tecnologia, abordant temes com la identitat i les relacions intergeneracionals en un context físic i digital.

Així mateix, Ciclop 2024 s'alinea amb les estratègies de sostenibilitat, mantenint la seva certificació Plastic Free Balearics, que atorga la Fundació Save the Med.