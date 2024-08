[VÍDEO] L'actriu mallorquina Bàrbara Nicolau inicia una campanya de micromecenatge per finançar el muntatge final de Marçala

Bàrbara Nicolau va ser, aquest passat diumenge, al Festival S'Illo de Santanyí per presentar el seu projecte Marçala. Un monòleg sobre la història d'una dona silenciada, reconstruïda a partir de diferents veus, un monòleg de recerca sobre la seva identitat.

Marçala és el primer muntatge personal de l'actriu. Una peça de teatre documental teixida durant més de 7 anys a partir d'una recerca sobre la figura d'Antònia Mas Galmés.

Bàrbara Nicolau va conèixer la història de la que va ser tia seva, a partir del llibre d'Antoni Tugores Víctimes invisibles, la repressió de la dona durant la Guerra Civil i el franquisme a Mallorca. Des de llavors s'ha fet 20 entrevistes, que són 30 hores de gravacions transcrites en 62 pàgines, 3 visites a l'hospital psiquiàtric de Palma, 1 visita a la residència de la Bonanova, 3 residències artístiques amb conciliació, 1 accident i 1 cotxe al desguàs i 1 no-estrena.

SINOPSI

Us podríem dir que aquest és un projecte de memòria històrica sobre una dona que va fer actes heroics o que es tracta de com es vivia l'homosexualitat al segle passat o que és una crònica sobre salut mental, però faríem curt. MARÇALA és la història d'una dona que va viure molt, però a destemps. La seva història no és només un secret molt ben guardat a la seva família (la de na Bàrbara Nicolau Galmés), sinó també un episodi oblidat pel seu poble. Amb aquest diàleg que recrea diferents episodis i anècdotes de la seva vida, coneixem els fets que han contribuït al silenci. Però, qui no té silencis? Els secrets neixen per protegir-nos, però tanmateix, tenen data de caducitat. La veritat sempre se vol obrir camí. Ha arribat aquest moment. Voleu saber què diu?

MARÇALA és una peça teatral en clau de dona, un retrat de la societat manacorina del segle del XX, un qüestionament a les dobles morals, un debat sobre la bogeria, un crit a la llibertat i un homenatge a aquells que s'atreveixen a ser qui són amb totes les conseqüències. Cal reconstruir la història des de la veu de les dones, però especialment de les vençudes, les oblidades i les silenciades.

La Antònia és una de elles.

CAMPANYA DE MICROMECENATGE A GOTEO

Marçala va començar diumenge una campanya de micromecenatge a la plataforma Goteo. Seran 40 dies intensos.

El muntatge necessita un darrer impuls per mostrar-se al públic i convida a col·laborar a la població, en un acte de creació i reparació col aquesta creació

col·lectiva.

Per a cada aportació hi ha diverses recompenses: entrades per veure l'espectacle, formar part dels agraïments o un llibret amb la biografia de n'Antònia.

Participa en el Goteo en el següent enllaç: https://ca.goteo.org/project/marcala