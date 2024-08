Ploma.cat publica l'anàlisi més minuciosa i rigorosa del cas Valtònyc

La revista d'Idees, Cultura i Art, Ploma.cat, publica un extens article de Daniel Escribano titulat 'El delicte de creació artística: la condemna a Valtònyc', on s'analitza tot el procés judicial del Cas Valtònyc.

En el text es fa un minuciós i rigorós estudi de les diverses sentències de les administracions de justícia espanyola, flamenca i belga.

Daniel Escribano analitza l'evolució del cas a partir dels següents capítols:

- Judici a l’Audiència Nacional

- Sobre la enjudiacibilitat penal de les obres de creació

- Sobre la imparcialitat del tribunal

- La Sentència de l’AN

- Sobre els fonaments jurisprudencials

- Sobre els delictes atribuïts: (a) «enaltiment del terrorisme»; (b) calúmnies o injúries al rei o altres membres de la família reial; (c) amenaces no condicionals.

- Penes

- Recurs de cassació davant el TS

- Inadmissió del recurs d’empara, exili i ordre europea de detenció

- Denegació de l’ordre europea de detenció i reforma de la legislació belga

L'article d'Escribano comença així: «El 22 de agost de 2012 la policia detingué el raper Josep Miquel Arenas (Sineu, Mallorca, 1993), de nom artístic Valtònyc, amb motiu de la denúncia interposada el dia 2 del mateix mes per Jorge Campos (Palma, Mallorca, 1975), president de la Fundación Nacional Círculo Balear, entitat nacionalista espanyola caracteritzada per la defensa de la diglòssia a les illes Balears i Pitiüses, el secessionisme lingüístic i, en general, per l’oposició a les reivindicacions nacionals de les illes. Aquest grup es convertiria posteriorment en Actúa Baleares, el qual anys després s’integraria a Vox. Campos havia denunciat Arenas per la lletra de la cançó Circo Balear, que s’havia publicat a YouTube el 17 de febrer d’aquell mateix any i contenia les expressions següents: «Jorge Campos mereix una bomba de destrucció nuclear», «Bauzá vol retallades a la llengua, pues arribarem a la nou del teu coll, cabró... (mot que no es percep clarament) al palau del Borbó, kalàixnikov», «i si trob qualque fachita li arrabassaré l’artèria i tot lo que faci falta», «volem la mort per a aquests porcs». Arenas quedà en llibertat amb càrrecs d’«incitació a la violència» i calúmnies o injúries al rei o altres membres de la família reial (art. 490.3 CP) i el 24 d’octubre declarà al Jutjat d’Instrucció número u de Palma».