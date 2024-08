Llancen les botigues Musicalitat.cat i Discos.cat, els aparadors de música en català més grans de tots els temps

El segell Discmedi continua el seu compromís amb la música catalana amb el llançament dels portals Musicalitat.cat i Discos.cat, dues botigues en línia que esdevenen l’aparador més gran de música en català de tots els temps. Els dos portals posen a disposició del públic una basta oferta que comprèn més de 45.000 cançons en català, 1.500 artistes i grups, 13.000 discos físics i digitals, 1.100 llistes d’Spotify i més de 2.700 hores d’enregistraments.

Aquesta iniciativa neix després de constatar que en els darrers anys s’ha produït un tancament massiu de botigues de discos i que els espais on trobar música publicada en català s’han reduït fins al punt que no arriben a la dotzena. «Les poques que es mantenen estan situades en grans superfícies i orientades cap a la música mainstream distribuïda per multinacionals, fet que limita al mínim l’espai de la música creada en català. D’aquí la necessitat d’aquest projecte, que vol consolidar-se com el canal de distribució més efectiu per a la venda de suports físics de música en català», han assenyalat.

Des de Musicalitat.cat es pot accedir a la informació biogràfica dels diferents artistes, i a més, està integrada amb plataformes com Spotify, iTunes, Deezer o Viquipèdia i dona l’opció d’escoltar una mostra de 30 segons totes les cançons.

Discos.cat és una col·laboració del Grup Enderrock Edicions i Discmedi Distribucions Discogràfiques. A Discos.cat es troba agrupat tot el catàleg de música en català i música instrumental catalana disponible en el mercat: actualment més de 3.500 referències discogràfiques de tots els estils musicals, que comprèn tant novetats com fons de catàleg. Els discos de Discos.cat formen part del catàleg de prop de 150 companyies discogràfiques d'arreu del món.

Musicalitat.cat i Discos.cat configuren el gran mapa sonor de la música catalana en català que vol donar-li ritme a la llengua catalana: des de Maria del Mar Bonet a Oques Grasses, de Julieta a Zoo, de Lax'n'Busto a Antònia Font. Aplega tots els estils, des de la música clàssica al folk, de l'havanera o les sardanes a la música urbana, del pop o el rock al jazz, de la música antiga a la infantil, i de qualsevol lloc de parla catalana.

Els dos portals permeten cercar artistes filtrant per gènere i àlbums i ofereixen la possibilitat d’adquirir CD i vinils que es poden enviar a qualsevol país del món. Les característiques de Musicalitat.cat i Discos.cat fan que aquestes plataformes siguin molt més que simples aparadors musicals, per esdevenir eines que faciliten cercar, investigar i descobrir nous artistes, així com un banc de dades que salvaguardarà per al futur una part molt important de la cultura catalana ara en risc de desaparició.

«Les característiques complementàries de Musicalitat.cat i Discos.cat permeten arribar a nínxols de mercat específics, la qual cosa afavorirà la distribució de la música catalana a sectors que fins ara no estaven comprant suport físic per l'escassetat de punts de venda», remarquen.

El contingut d’aquests portals web s'actualitzarà setmanalment a partir de les novetats discogràfiques dels segells registrats. Aquells clients que ho desitgin, rebran al seu domicili un butlletí amb les novetats, que els permetrà estar al dia de l'actualitat de la vida musical del país. També es podrà accedir a prevendes de discs abans de la data de sortida al mercat.

Discmedi

Musicalitat.cat i Discos.cat és un projecte empresarial i de servei cultural nacional impulsat Discmedi Distribucions Discogràfiques i el Grup Editorial Enderrock.

Discmedi és una discogràfica clau per a la música catalana que va néixer a Barcelona el 1989 i va ser capaç de facilitar una plataforma a una nova generació d’artistes que cantaven en català, fent relleu als cantautors i trencant amb l’hegemonia de la música en castellà fruit de la movida madrileña. El llibre ‘Discmedi Produccions Discogràfiques - 30 anys’, escrit per Jordi Bianciotto, repassa les primeres tres dècades de vida del segell.

Durant la primera dècada, la discogràfica va aconseguir els seus primers i grans èxits de la mà del rock català, amb grups com Els Pets -amb qui ha publicat 14 discs-, Lax n’Busto, Bars, U-Tòpics, Sui Generis o Whiskyn's. Ja al segle XXI, la companyia va editar els treballs de grups que van ser capaços de conformar el paisatge sonor català, amb el pop-folk de Mishima -de qui va publicar els tres primers discos-, Manel -que el 2008 va aconseguir el Disc d’Or amb el seu debut Els millors professors europeus- o Els Amics de les Arts -que també van obtenir un Disc d’Or amb Bed and Breakfast-.

La darrera dècada de Discmedi, marcada per un component activista i adreçada a un públic més jove, ha estat protagonitzada per bandes com Els Catarres o Txarango -amb dos Discos d’Or per 'Benvinguts al llarg viatge' i 'Som riu'-.