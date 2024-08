El sisè seminari de teatre de l'AELC se celebrarà aquest setembre a Palma

L’Associació d'Escriptors en Llengua Catalana organitza el sisè seminari dedicat a la literatura en l'àmbit teatral. Enguany tendrà per títol «El teatre com a espai d'imaginació social» i se celebrarà a Palma dia 17 de setembre.

L’esdeveniment començarà a les 15:30h, amb la recepció i l’entrega de les acreditacions. A les 16:00 hi haurà una entrevista a Marta Barceló per Rafel Gallego, i a les 17:15 començarà la ponència «Cap a un nou teatre polític?», a càrrec de Francesc Foguet i Boreu. A les 17.45 h Adriana Nicolau Jiménez parlarà d'«Experiències comunitàries en arts escèniques», i a les 18:30 hi haurà una taula rodona sobre el teatre com a espai d’imaginació social, amb Joan Casas, Jaume Miró, Laia Porcar i Lluki Portas, moderada per Xavier Frau.

La trobada serà l'Espai El Tub (plaça del Tub, 2). L'entrada és gratuïta i no cal inscripció prèvia. El programa complet en PDF amb les biografies dels participants es pot consultar a la pàgina web de l’AELC, i l’activitat es podrà recuperar després de l’acte al seu canal de YouTube.

Aquest sisè seminari es durà a terme amb el patrocini de CEDRO i el suport de la Institució de les Lletres Catalanes, a més de la col·laboració d'Espai El Tub i Produccions de Ferro.