'Fira B!' obre el període d’inscripcions a les jornades professionals

El Mercat Professional de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears, 'Fira B!', obre aquest dijous, 1r d’agost, el període d’inscripcions a les jornades professionals. Les jornades estan obertes a tothom qui es dediqui a la música i a les arts escèniques, ja sigui promotor, artista, programador, distribuïdor o qualsevol altre tipus de professional del sector.

Les jornades professionals de 'Fira B!' d’arts escèniques tendran lloc al Mar i Terra del 3 al 5 d'octubre, en horari de 9.30 a 13.30 h. Els eixos principals que es tractaran seran: la Xarxa Alcover i el nou circuit mediterrani; com habitam l'espai des de les arts vives; comunicar les arts escèniques; festivals d'arts en moviment; residències i mediació en les arts en viu; speedmeetings i presentacions breus de projectes en curs.

L’objectiu és fomentar les xarxes d'intercanvi entre professionals de les arts escèniques a l’àmbit estatal i internacional, i les jornades professionals són una oportunitat única per a compartir experiències, coneixements i establir noves col·laboracions.

La programació d'arts escèniques tendrà lloc en diferents escenaris de Palma, com el Teatre Principal, els teatres municipals Mar i Terra i Xesc Forteza, el museu d'art contemporani Es Baluard, la plaça Miquel Maura i altres localitzacions sorpresa que es comunicaran al setembre.

Hi participaran espectacles de companyies balears com Els dies bons de Produccions de Ferro, Cuirassa oberta de la Cia. Marilén Ribot, guanyadora d'ajuda de Creació IEB i premi ATAPIB 2023 a la millor intèrpret femenina, Odissees de La Mecànica, Scroll d'Unaiuna, S'albufera de Mariona Jaume i Maya Triay, guanyadora d'ajuda de Creació IEB, Ofèlia de la Cia. Fiblada, Bad moon de la Cia. Migrants, amb text d'Héctor Seoane i premi ATAPIB a la millor dramatúrgia 2023, El viatge de la Cia. ses Honorables Virtuts Il·lògiques d'Eivissa i La nit just abans dels boscos amb text de Bernard-Marie Koltès i versió dirigida per Pau Pascual.

També hi formaran part espectacles internacionals com Eclipsi total de la companyia valenciana El Pont Flotant, Cabeza en las nubes de la companyia alemanya United Cowboys i Maybe a concert de l'artista suïssa Raïssa Avilés.

Pel que fa a la programació de música, hi haurà una variada selecció de showcases que inclouen artistes de música urbana, pop/rock/indie, jazz, música tradicional i global, i clàssica/contemporània. Els concerts tindran lloc al Teatre Xesc Forteza els dies 6 i 9 de novembre, i a Es Gremi els dies 7 i 8 de novembre. Entre els artistes destacats es troben Maria Hein, Plan-ET, Baaldo, Geometrical Sardine, Verlaat, Laura Sam (País Basc), Guille Wheel, Pere Navarro Quintet, Petros Klampanis (Grècia), Pitxorines, Júlia Colom, Carlota Cáceres o Sofi Páez (Alemanya), entre molts altres.També es farà un focus especial en Polònia, amb la visita d’una important delegació de professionals i la presentació de grups com Coals i O.N.E.

El 6 de novembre, al Teatre Mar i Terra, se celebrarà una jornada dedicada a la música clàssica, mentre que els dies 7 i 8 de novembre es desenvoluparan jornades professionals per a tots els estils, amb el 9 de novembre reservat per a les jornades de jazz a Ca n’Oleo. Els temes principals inclouran la coprogramació i sostenibilitat, la música en el món audiovisual i eines per a artistes per sobreviure en el sector musical. Hi haurà panells, tallers, speedmeetings i altres activitats de networking.

Enguany, la programació d’arts escèniques i de música també se celebraran en setmanes diferents; del 3 al 6 d’octubre i del 6 al 9 de novembre, respectivament.