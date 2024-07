El festival Mallorca Jazz sa Pobla arriba a la 30a edició amb un fort component de veus femenines i un homenatge al músic Víctor Uris

El Festival Mallorca Jazz sa Pobla arriba a la tercera dècada d'història amb un programa de concerts i activitats paral·leles que tornarà a convertir sa Pobla en el punt de mira dels aficionats a aquest gènere.

Els valors del festival no han canviat i la programació reflecteix la vitalitat i creativitat dels escenaris jazzístics actuals. L'edició de 2024 dona un lloc d'interès a dones artistes, compositores, instrumentistes, cantants i directores, i contribueix, en la seva mesura, a restaurar l'equilibri de gènere en una art on les dones encara estan massa poc representades.

Del 23 de juliol al 22 d'agost sonarà amb força el millor jazz mallorquí, estatal i internacional. El concert inaugural serà a la plaça Major amb Sa Pobla Jazz Collective, una big band integrada majoritàriament per músics de l'illa. El segon concert es farà al parc de Can Cirera Prim i el protagonitzarà Artemis, un autèntic supergrup de jazz que activa una veu col·lectiva i un enfocament visionari cent per cent femení. Seguirà el dimarts 6 d'agost amb el concert d'Ana Carla Maza, violoncel·lista i compositora cubana que presenta la seva música en format trio i ens introdueix de ple en el colorit univers del seu recent àlbum 'Caribe'. Continuarà amb la compositora i saxofonista Irene Reig and The Bop Collective, on les composicions i els arranjaments pivoten entre la tradició del jazz i l'actualitat musical. Tancarà el festival la pianista i compositora Marta Sánchez amb el seu trio que presenta el darrer treball discogràfic 'Perpetual Void'.

A la proposta d’enguany s'afegeix el JAZZDARA. Durant cinc dijous, a partir del 25 de juliol, el pati del casal de Can Verdal, situat a la plaça Major, diferents artistes exhibiran propostes noves que reflecteixen el batec de talent musical com RVL Flamenco Jazz; Pep Garau Quintet; Tramullas, Servera, Matas i Lohikari; Toni Rian Trio i Big Babo. Després de cada actuació hi haurà una jam session.

A la roda de premsa de presentació el batle de sa Pobla, Biel Ferragut, ha lloat els trenta anys del festival. «És un orgull per a l’Ajuntament de sa Pobla arribar a aquest trenta aniversari del Mallorca Jazz sa Pobla, un esdeveniment que s'ha consolidat com una cita ineludible per als amants del jazz a Mallorca. Aquesta fita no hauria estat possible sense l'esforç i la dedicació d’en Pep Crespí, a qui li vull agrair personalment la seva feina incansable i la seva passió per dur-nos cada any una programació de gran qualitat», ha dit.

La regidora de Cultura, Catalina Serra, valora que «el Festival Mallorca Jazz sa Pobla no només ens oferirà música excel·lent i de primer ordre, sinó que també es converteix en un punt de trobada essencial per a músics i artistes amb propostes noves i joves».

Pel que fa al Premi Festival Mallorca Jazz sa Pobla, enguany se li concedeix a Víctor Uris, per la seva llarga trajectòria, per la seva vinculació i participació en el Festival Mallorca Jazz sa Pobla i per la contribució al gènere de la música blues. També programen una exposició de fotografies al parc de Can Cirera Prim, 'Et regal la meva mirada', una mostra que reuneix els treballs fotogràfics de diversos autors que han fotografiat l'harmonicista Víctor Uris.

A tot això hem d’afegir que la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de sa Pobla vol que les activitats d'enguany tenguin repercussions en l'atenció social i sostenible de la nostra població. Per això, la recaptació dels concerts es destinaran a l'associació Llar de Memòria, una entitat sense ànim de lucre que té com a finalitat treballar amb les famílies i els malalts d'Alzheimer o altres demències.

Podeu consultar tota la programació a sapobla.cat/ca/jazz/festival-de-jazz