Alosa, Aluca i Arar, finalistes del Concurs Sons de la Mediterrània 2024

El Concurs Sons d'enguany tendrà una final amb veu de dona amb les propostes d'Alosa, Aluca i Arar, que han sobresortit entre els vint-i-sis projectes seleccionats enguany.

La veu de dona –i feminista– és un dels elements que han crescut amb més força en el panorama de la música d’arrel catalana dels darrers anys. I s’ha notat especialment en la XVII edició del Concurs Sons de la Mediterrània, organitzat per Enderrock i el Centre Artesà Tradicionàrius amb el suport de la Fira Mediterrània de Manresa. La proposta de finalistes que ha fet el jurat així ho demostra, amb Alosa, Aluca i Arar sobresortint entre les vint-i-sis propostes seleccionades al certamen. Tots tres finalistes actuaran l'horabaixa del dijous 10 d’octubre a la Taverna de la Fira.

ALOSA

Cançó-folk · Barcelona (2022)

Format el 2022, el duet sorgit al Taller de Músics va començar per amistat i ha desembocat en una proposta que desprèn frescor i naturalitat. Dues instrumentistes amants de la composició i la interpretació, amb gustos semblants i visió compartida de la música. El 2023 van gravar un tema de Giulietta Vidal, «A la voreta del foc», i el van penjar a les xarxes. Per sorpresa seva, el clip es va viralitzar, i va representar el tret de sortida per tornar a engegar el projecte. El repertori variat va des de temes propis a interpretacions personals de temes populars catalans, passant per estàndards de jazz.

Components: Giulietta Vidal (veu i percussió) i Irene Romo (veu, violoncel i percussió).



ALUCA

Polifonia · Barcelona-Mallorca (2016)

Trio de veus a capel·la que acosta el públic als repertoris polifònics tradicionals i a les estètiques vocals associades al gènere popular, especialment arrelat i ric arreu de la Mediterrània occidental. Amb un aire vocal i sonor vinculat a l’arrel mediterrània, Aluca presenta tonades tradicionals vives, que tot i connectar amb el passat també parlen en present, com per exemple l’emblemàtica peça mallorquina «Vou veri vou», la corprenedora «Dansa del vetlatori» del País Valencià, la francesa «Une fillete», la siciliana «Cumu e sulla» o la sarda «No potho reposare».

Components: Magalí Sala (veu), Gina Quatrecases (veu) i Miguel Gómez (veu).



ARAR

Folk-fusió · Barcelona-Girona (2020)

Fruit de la complicitat de dues artistes en la recerca sonora dels seus instruments i la seva música. Del joc, de la curiositat i de l’experiment, han mirat de consolidar les creacions amb delicadesa. Van tenir les primeres trobades el 2020, i el 2023 van publicar el primer disc, Arar (Segell Microscopi), que van presentar en escenaris i festivals d’arreu, amb un repertori de peces pròpies que incorporen elements de gèneres i tradicions diverses. La proposta fusiona diversos estils a través de dues veus i la combinació elemental dels seus instruments, i no està compresa dins cap etiqueta.

Components: Marina Tomàs (guitarra espanyola i veu), Maria Cruz (saxos tenor, alt i soprano i veu).